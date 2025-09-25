31 perce
Gonda Marina négy aranyat nyert a debreceni úszó emlékversenyen
Négy aranyérmet nyert Gonda Marina a Debrecenben rendezett IV. Nemzetközi Szenior Úszóversenyen, egyben III. Dr. Rentka László emlékverseny.
Öt nemzet (Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Románia), 45 egyesületének 215 versenyzője vett részt az úszóviadalon.
A Kaposvári Szenior ÚVKE sportolója, Gonda Marina öt versenyszámban állt rajtkőre. Fantasztikusan teljesített, hiszen négyszer nyert, ráadásul ebből három alkalommal új országos csúcsot is felállított. Egyszer másodikként ért célba.
Eredményei:
200 méter vegyes úszás: 1. (új országos csúcs). 50 méter pillangóúszás: 1. (új országos csúcs). 100 méter pillangóúszás: 1. (új országos csúcs). 100 m gyorsúszás: 1. 50 méter hátúszás: ...2.