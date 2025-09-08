2 órája
A kanadai hokisok közt állja a sarat a mindössze 17 éves kaposvári jégkorongkapus
Kaposvár mindig is erős volt a sportban: a helyi egyesületek számos profi sportolót neveltek ki az elmúlt évtizedekben, akik közül többen nemzetközi vagy országos szinten is sikereket értek el. Most egy újabb fiatal sportoló, Gyócsi Petra, a mindössze 17 éves jégkorongkapus hívta fel magára a figyelmet, aki a tengerentúlon, Kanadában gyűjti a tapasztalatokat és építi sportkarrierjét.
Gyócsi Petra beszélt nekünk kanadai kitérőjéről, a jégkorongról, valamint jövőbeli terveiről.
Sulikorin figyeltek fel Gyócsi Petra tehetségére, aki pár évvel később már olyan neves szakemberekkel edzhetett, mint Brady Robinson
Petra 2016-ban, elsős korában találkozott először a jégkorcsolyával. Az iskolai korcsolyaórán oktatója vette észre tehetségét, és biztatta, hogy próbálja ki magát a jégkorongban. Akkor már hallotta osztálytársaitól, mennyire szeretik a hokit, így elment néhány edzésre – és ott is maradt. Kaposváron kezdte pályafutását, volt lehetősége U18-as fiúkkal szerepelni, emellett női csapatban, a veszprémi Rampage-ben is két évet húzott le. Később meghívást kapott Budapestre, a MAC-hoz, ahol az U25-ös DEBL-bajnokságban is védett, a szezon végére aranyérmet, az előző évben pedig bronzérmet szerzett a csapattal.
A válogatottal is többször számoltak vele: U12-es kora óta járt összetartásokra, tavaly pedig az U16-os Európa Kupán aranyérmet nyert.
Mindig is álma volt, hogy a tengerentúlon játszhasson. Két éve Spiller István edző segítette a felkészülésében, magánedzésekre is járt hozzá Budapestre, heti rendszerességgel. Ott magas szinten játszó hokisokkal tréningezett, akik lövésekkel tették próbára.
Tavaly volt lehetősége először részt venni Kanadában egy edzőtáborban, ahol Lynden Sammartino és Kai MacDonald vezették a foglalkozásokat. Idén tavasszal ismét velük edzőtáborozott, valamint egy showcase tornán (a jégkorongban a showcase egy olyan tornát vagy rendezvényt jelent, ahol a játékosok - főként fiatalok - bemutatkozhatnak különböző csapatok, egyetemek vagy profi klubok megfigyelői, edzői előtt) is jégre lépett. Nyáron a kanadai Port Alberniben két hetet töltött, ahol a Philadelphia Flyers kapusedzője, Brady Robinson, valamint Griffen Outhouse mellett is tanulhatott.
Edzője, Spiller István több csapatot is ajánlott neki, akikkel érdemes lehet felvennie a kapcsolatot. Így jutott el ahhoz az akadémiához is, amely azonnal megtetszett neki. Különösen azért érezte közel magához, mert egy kis szigeten működik, barátságosnak tűnt a környezet, és két ismerőse már korábban is járt itt, akik csak jó tapasztalatokat osztottak meg vele. Petra videókat küldött magáról, játékáról és védéseiről, amelyek elnyerték az akadémia tetszését, így felvételt nyert. Tervei szerint jövőre hazatér, leteszi az érettségit, majd ismét Kanadába utazik, hogy az egyetemi bajnokságban folytathassa pályafutását.
Kanadában napjai szigorú rend szerint telnek: délelőtt négy óra, majd ebédszünet, délután kondiedzés, este jég következik. Szerdán nincs jeges edzés, olyankor pihenés vagy közös program vár rájuk. A nap mindig regenerációval zárul. Csapattársaival már tavasszal kapcsolatba lépett, miután megtudta, hogy felvették – így amikor megérkezett, szinte ismerősként fogadták. Az öltözőben barátságos, összetartó közeg várta, ahol rövid idő alatt sikerült beilleszkednie. Jelenleg ketten vannak Európából, rajta kívül egy játékos Thaiföldről érkezett, a többiek mind kanadaiak, közülük azonban kevés származik magáról Prince Edward-szigetről.
Petra célja, hogy ameddig csak lehet, a legmagasabb szinten játsszon. Ha pedig eljön az ideje, szeretne egyetemen továbbtanulni – jogi vagy orvosi pályán gondolkodik.
Az iskola szeptember 8-án kezdődik, a csapattal pedig szeptember 11–14. között vesz részt egy showcase-en. Éppen ezért most egyelőre az általános tapasztalatairól kérdeztük, a részletesebb élményekről és eredményekről pedig a következő hónapokban szeretnénk ismét beszámolni, amikor már túl lesz az első nagyobb eseményeken.
- Addig is sok sikert kívánunk!