A kanadai hokisok közt állja a sarat a mindössze 17 éves kaposvári jégkorongkapus

Gyócsi Petra beszélt nekünk kanadai kitérőjéről, a jégkorongról, valamint jövőbeli terveiről.

Gyócsi Petra a budapesti MAC csapatában. Forrás: macwomen.hu

Sulikorin figyeltek fel Gyócsi Petra tehetségére, aki pár évvel később már olyan neves szakemberekkel edzhetett, mint Brady Robinson

Petra 2016-ban, elsős korában találkozott először a jégkorcsolyával. Az iskolai korcsolyaórán oktatója vette észre tehetségét, és biztatta, hogy próbálja ki magát a jégkorongban. Akkor már hallotta osztálytársaitól, mennyire szeretik a hokit, így elment néhány edzésre – és ott is maradt. Kaposváron kezdte pályafutását, volt lehetősége U18-as fiúkkal szerepelni, emellett női csapatban, a veszprémi Rampage-ben is két évet húzott le. Később meghívást kapott Budapestre, a MAC-hoz, ahol az U25-ös DEBL-bajnokságban is védett, a szezon végére aranyérmet, az előző évben pedig bronzérmet szerzett a csapattal.

A válogatottal is többször számoltak vele: U12-es kora óta járt összetartásokra, tavaly pedig az U16-os Európa Kupán aranyérmet nyert.

Mindig is álma volt, hogy a tengerentúlon játszhasson. Két éve Spiller István edző segítette a felkészülésében, magánedzésekre is járt hozzá Budapestre, heti rendszerességgel. Ott magas szinten játszó hokisokkal tréningezett, akik lövésekkel tették próbára.

Tavaly volt lehetősége először részt venni Kanadában egy edzőtáborban, ahol Lynden Sammartino és Kai MacDonald vezették a foglalkozásokat. Idén tavasszal ismét velük edzőtáborozott, valamint egy showcase tornán (a jégkorongban a showcase egy olyan tornát vagy rendezvényt jelent, ahol a játékosok - főként fiatalok - bemutatkozhatnak különböző csapatok, egyetemek vagy profi klubok megfigyelői, edzői előtt) is jégre lépett. Nyáron a kanadai Port Alberniben két hetet töltött, ahol a Philadelphia Flyers kapusedzője, Brady Robinson, valamint Griffen Outhouse mellett is tanulhatott.

Edzője, Spiller István több csapatot is ajánlott neki, akikkel érdemes lehet felvennie a kapcsolatot. Így jutott el ahhoz az akadémiához is, amely azonnal megtetszett neki. Különösen azért érezte közel magához, mert egy kis szigeten működik, barátságosnak tűnt a környezet, és két ismerőse már korábban is járt itt, akik csak jó tapasztalatokat osztottak meg vele. Petra videókat küldött magáról, játékáról és védéseiről, amelyek elnyerték az akadémia tetszését, így felvételt nyert. Tervei szerint jövőre hazatér, leteszi az érettségit, majd ismét Kanadába utazik, hogy az egyetemi bajnokságban folytathassa pályafutását.