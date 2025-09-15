1 órája
Drámai hétvége a Győr Rally-n: a Schwalm-Feitner páros is balesetet szenvedett
A Schwalm Benjámin–Feitner Viktor páros remek formát mutatott a hétvégén, de a balszerencse kétszer is közbeszólt. A Győr Rally emlékezetes szakaszgyőzelmei és drámai kiesései végül keserédes szájízt hagytak maguk után.
A Historic mezőnyben rajthoz álló Schwalm Benjámin–Feitner Viktor páros számára emlékezetes, ugyanakkor keserédes hétvégét hozott a 3. Győr Rally. Szombat reggel három gyorsasági szakasz várt a mezőnyre, és a duó már a nap elején megmutatta, hogy jó formában van.
– Az első három pályán nagyon jó tempót tudtunk autózni, a harmadik gyorsasági végére sikerült is egy kisebb előnyt kialakítanunk a kategóriában – idézte fel a pilóta, Schwalm Benjámin.
A szervizparkban azonban mindenki döbbenten hallgatta a hírt: a kisgyónbányai szakaszon súlyos baleset történt, sportbírók is megsérültek, ezért a szervezők azonnal törölték a gyorsot. A tragédiát az okozhatta, hogy a cél 200 méterrel előbbre került az idei évben a szakaszon és az egyik versenyzőpáros vélhetően nem javította az itinerben a változást, és a célvonal után is teljes gázzal hajtottak tovább. A stop állomásnál így elsodorták a sportbírókat.
– Ez egy nagyon szomorú eset. Mi is csak annyit tudtunk, amit ott hallottunk egymástól. Ebben a sportban a legapróbb figyelmetlenség is végzetes lehet, és most ennek a tragikus példáját láttuk. Innen is mielőbbi felépülést kívánunk minden sérültnek – mondta a navigátor, Feitner Viktor.
A mezőny a Tés–Olaszfalu gyorsaságival folytatta, ahol Schwalmék növelték előnyüket, majd jött a rettegett Bakonybél. A tavalyi év miatt rossz emlékek kötötték ide a párost, ám idén célzottan készültek erre a szakaszra.
– Elővettük a tavalyi belső felvételünket, kielemeztük, és minden hibát kijavítottunk. Az eredmény? Magáért beszél. Negyven másodperccel mentünk gyorsabbat, mint egy éve! Megszereztük életünk első, majd rögtön a második abszolút szakaszgyőzelmét is – idézte fel Schwalm Benjámin.
Szakaszgyőzelem és drámai kiesés a Győr Rally-n
A hetedik gyorsasági azonban mindent megváltoztatott. A Tés–Olaszfalu harmadik ismétlésén, alig három méterrel a célfotocella előtt kiszakadt a bal hátsó kerék. Az autó irányíthatatlanná vált, az árok szélére sodródtak, majd egy faoszlop állította meg a Schwalm-Feitner duót. Pedig ekkor már tetemes előnnyel vezették a kategóriát, sőt a korcsoportban és abszolútban is második helyen álltak.
- Pont a cél előtt hirtelen éreztem, hogy az autó bal hátulja elengedett – mesélte Schwalm. – Először próbáltam kitalálni, hogy a váltóval vagy differenciálzárral van-e probléma, de aztán kiderült: elszállt a bal hátsó kerekünk. Kerék nélkül keresztben csúsztunk, a fék sem fogott rendesen, innentől nem volt mit tenni –zárta gondolatait a pilóta, aki 110–120 km/órás tempónál próbálta menteni a menthetetlent.
A szervizcsapat hajnalig dolgozott, hogy életet leheljen a sérült autóba: reggel öt órára sikerült is versenyképes állapotba a gépjárművet, így a páros a szuperralli szabályainak köszönhetően vasárnap újra rajthoz állhatott, igaz, jelentős időbüntetéssel.
A Rábaringen óvatosan, tapogatózva kezdte a napot a Schwalm, Feitner duó, akik még így a kategória harmadik legjobb idejét autózták. Úgy tűnt, innen új fejezet kezdődhet, ám a balszerencse ismét közbeszólt: alig egy másodperccel a célvonal után összeakadt a hajtás, a hátsó kerekek blokkoltak, és az autó végleg megállt.
– Nagyon csalódottak voltunk. Éreztük, hogy ebben a hétvégében sokkal több volt. Formában voltunk, a tempónk rendben volt, a hangulat is kiváló volt. A rendezők kitettek magukért – értékelt Feitner.
– Sajnálom a végkimenetelt, de az eredménytől függetlenül őszintén mondom, hogy ez volt pályafutásom egyik legösszeszedettebb és legtempósabb hétvégéje. Az itinerünk nagyon jó lett, a kocsi is tökéletesen működött, és úgy éreztem, hogy minden klappol. Ráadásul a rendezők is kitettek magukért, mert nagyon színvonalas volt a szervezés – zárta gondolatait Schwalm.
A dupla szorzós futam miatt a riválisok behozhatatlan előnyre tettek szert, így Schwalm Benjámin és Feitner Viktor páros számára véget ért az idei szezon. Az autó szerkezetileg is megsérült, így hosszabb felkészülés vár rájuk.
A Historic mezőny sikerpárosa azonban már előre tekint: a cél a 2026-os idény és az, hogy azt a tempót diktálják, amit Győrben és a Mecsek Rally-n is megmutattak.