Drámai hétvége a Győr Rally-n: a Schwalm-Feitner páros is balesetet szenvedett

A Historic mezőnyben rajthoz álló Schwalm Benjámin–Feitner Viktor páros számára emlékezetes, ugyanakkor keserédes hétvégét hozott a 3. Győr Rally. Szombat reggel három gyorsasági szakasz várt a mezőnyre, és a duó már a nap elején megmutatta, hogy jó formában van.

A szervíz csapatuk hihetetlen munkája után is tudta folytatni a versenyt a Schwalm-Feitner páros a Győr Rally-n Fotó: Rallye Sport

– Az első három pályán nagyon jó tempót tudtunk autózni, a harmadik gyorsasági végére sikerült is egy kisebb előnyt kialakítanunk a kategóriában – idézte fel a pilóta, Schwalm Benjámin.



A szervizparkban azonban mindenki döbbenten hallgatta a hírt: a kisgyónbányai szakaszon súlyos baleset történt, sportbírók is megsérültek, ezért a szervezők azonnal törölték a gyorsot. A tragédiát az okozhatta, hogy a cél 200 méterrel előbbre került az idei évben a szakaszon és az egyik versenyzőpáros vélhetően nem javította az itinerben a változást, és a célvonal után is teljes gázzal hajtottak tovább. A stop állomásnál így elsodorták a sportbírókat.



– Ez egy nagyon szomorú eset. Mi is csak annyit tudtunk, amit ott hallottunk egymástól. Ebben a sportban a legapróbb figyelmetlenség is végzetes lehet, és most ennek a tragikus példáját láttuk. Innen is mielőbbi felépülést kívánunk minden sérültnek – mondta a navigátor, Feitner Viktor.

A mezőny a Tés–Olaszfalu gyorsaságival folytatta, ahol Schwalmék növelték előnyüket, majd jött a rettegett Bakonybél. A tavalyi év miatt rossz emlékek kötötték ide a párost, ám idén célzottan készültek erre a szakaszra.

– Elővettük a tavalyi belső felvételünket, kielemeztük, és minden hibát kijavítottunk. Az eredmény? Magáért beszél. Negyven másodperccel mentünk gyorsabbat, mint egy éve! Megszereztük életünk első, majd rögtön a második abszolút szakaszgyőzelmét is – idézte fel Schwalm Benjámin.

Szakaszgyőzelem és drámai kiesés a Győr Rally-n

A hetedik gyorsasági azonban mindent megváltoztatott. A Tés–Olaszfalu harmadik ismétlésén, alig három méterrel a célfotocella előtt kiszakadt a bal hátsó kerék. Az autó irányíthatatlanná vált, az árok szélére sodródtak, majd egy faoszlop állította meg a Schwalm-Feitner duót. Pedig ekkor már tetemes előnnyel vezették a kategóriát, sőt a korcsoportban és abszolútban is második helyen álltak.