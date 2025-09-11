szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósport

4 órája

Győrben folytatná győztes szériáját a Mecsek királypárosa

Címkék#Győr#MNASZ#Szujó Zoltán#királypáros#Győr Rally

A Mecsek Rally Historic abszolút győzteseiként térhet vissza a pályára a Schwalm Benjámin–Feitner Viktor kettős, akik szeptember 12. és 14. között már a III. WHB Győr Rally-n állnak rajthoz. A hazai ralisport újra életre kel Győrben és a nézők nemcsak látványos gyorsasági szakaszokra számíthatnak, hanem egy igazi fesztiválhangulatú versenyhétvégére is.

Nagy Domokos

A III. Győr Rally péntek délután a belvárosi prológgal rajtol, ahol a Széchenyi István Egyetem környékén bőgnek fel a motorok. Szombattól pedig jönnek a klasszikus, változatos és technikás gyorsaságik: Ravazdtól Tényőig, Téstől Olaszfalun át Bakonybélig húzódnak a szakaszok, de még a Rábaring is visszaköszön a programban.

Visszatér a Győr Rally
A Mecsek Rally után a Győr Rally-n is bizonyítana a Schwalm-Feitner duó Fotó: Danasits Laura

A Mecsek után új kihívások várnak a Schwalm-Feitner párosra a Győr Rally-n

– Nagyon motiváltan várjuk a hétvégét – mondta a pilóta, Schwalm Benjámin. – A Mecsek Rally-n jól működött minden, most is szeretnénk a saját tempónkat autózni, és egy jót versenyezni.

Feitner Viktor szerint az autó beállításait is igyekeznek a győri pályákhoz igazítani:
– Ezek a szakaszok más jellegűek, mint amit megszoktunk, sokkal trükkösebbek, kevésbé lendületesek, inkább technikásak.

A Tés–Olaszfalu szakasz tavaly igazi meglepetés volt – emlékezett vissza Schwalm. – Azt hittük, nem fekszik majd nekünk, de aztán ott az egyik legjobb időt autóztuk, még úgy is, hogy az árokból kellett visszajönnünk.

A szervezők látványos show-elemekkel is készülnek: a Dunakapu téren kiállítások, autós szimulátorok és családi programok várják az érdeklődőket. A prológot és a gyorsaságikat élőben is követhetik majd az érdeklődők. A drónfelvételek és fedélzeti kamerák új nézőpontokat nyitnak a rajongók előtt.

– Ez a verseny a magyar rally jövője szempontjából is kulcsfontosságú – mondta Szujó Zoltán, MNASZ elnöke az esemény előtti hivatalos sajtótájékoztatón. – Fantasztikus érzés látni, ahogy a város, az egyetem és a motorsport összefogása ilyen színvonalas eseményt hoz létre.

A mezőny már készül, a visszaszámlálás elindult. A kérdés csak az: vajon megismétli-e Schwalm- Feitner duó a mecseki bravúrt? Egy biztos: Győrben minden adott hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu