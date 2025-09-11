4 órája
Győrben folytatná győztes szériáját a Mecsek királypárosa
A Mecsek Rally Historic abszolút győzteseiként térhet vissza a pályára a Schwalm Benjámin–Feitner Viktor kettős, akik szeptember 12. és 14. között már a III. WHB Győr Rally-n állnak rajthoz. A hazai ralisport újra életre kel Győrben és a nézők nemcsak látványos gyorsasági szakaszokra számíthatnak, hanem egy igazi fesztiválhangulatú versenyhétvégére is.
A III. Győr Rally péntek délután a belvárosi prológgal rajtol, ahol a Széchenyi István Egyetem környékén bőgnek fel a motorok. Szombattól pedig jönnek a klasszikus, változatos és technikás gyorsaságik: Ravazdtól Tényőig, Téstől Olaszfalun át Bakonybélig húzódnak a szakaszok, de még a Rábaring is visszaköszön a programban.
A Mecsek után új kihívások várnak a Schwalm-Feitner párosra a Győr Rally-n
– Nagyon motiváltan várjuk a hétvégét – mondta a pilóta, Schwalm Benjámin. – A Mecsek Rally-n jól működött minden, most is szeretnénk a saját tempónkat autózni, és egy jót versenyezni.
Feitner Viktor szerint az autó beállításait is igyekeznek a győri pályákhoz igazítani:
– Ezek a szakaszok más jellegűek, mint amit megszoktunk, sokkal trükkösebbek, kevésbé lendületesek, inkább technikásak.
A Tés–Olaszfalu szakasz tavaly igazi meglepetés volt – emlékezett vissza Schwalm. – Azt hittük, nem fekszik majd nekünk, de aztán ott az egyik legjobb időt autóztuk, még úgy is, hogy az árokból kellett visszajönnünk.
A szervezők látványos show-elemekkel is készülnek: a Dunakapu téren kiállítások, autós szimulátorok és családi programok várják az érdeklődőket. A prológot és a gyorsaságikat élőben is követhetik majd az érdeklődők. A drónfelvételek és fedélzeti kamerák új nézőpontokat nyitnak a rajongók előtt.
– Ez a verseny a magyar rally jövője szempontjából is kulcsfontosságú – mondta Szujó Zoltán, MNASZ elnöke az esemény előtti hivatalos sajtótájékoztatón. – Fantasztikus érzés látni, ahogy a város, az egyetem és a motorsport összefogása ilyen színvonalas eseményt hoz létre.
A mezőny már készül, a visszaszámlálás elindult. A kérdés csak az: vajon megismétli-e Schwalm- Feitner duó a mecseki bravúrt? Egy biztos: Győrben minden adott hozzá.