Győrben folytatná győztes szériáját a Mecsek királypárosa

A III. Győr Rally péntek délután a belvárosi prológgal rajtol, ahol a Széchenyi István Egyetem környékén bőgnek fel a motorok. Szombattól pedig jönnek a klasszikus, változatos és technikás gyorsaságik: Ravazdtól Tényőig, Téstől Olaszfalun át Bakonybélig húzódnak a szakaszok, de még a Rábaring is visszaköszön a programban.

A Mecsek Rally után a Győr Rally-n is bizonyítana a Schwalm-Feitner duó Fotó: Danasits Laura

A Mecsek után új kihívások várnak a Schwalm-Feitner párosra a Győr Rally-n

– Nagyon motiváltan várjuk a hétvégét – mondta a pilóta, Schwalm Benjámin. – A Mecsek Rally-n jól működött minden, most is szeretnénk a saját tempónkat autózni, és egy jót versenyezni.

Feitner Viktor szerint az autó beállításait is igyekeznek a győri pályákhoz igazítani:

– Ezek a szakaszok más jellegűek, mint amit megszoktunk, sokkal trükkösebbek, kevésbé lendületesek, inkább technikásak.

A Tés–Olaszfalu szakasz tavaly igazi meglepetés volt – emlékezett vissza Schwalm. – Azt hittük, nem fekszik majd nekünk, de aztán ott az egyik legjobb időt autóztuk, még úgy is, hogy az árokból kellett visszajönnünk.

A szervezők látványos show-elemekkel is készülnek: a Dunakapu téren kiállítások, autós szimulátorok és családi programok várják az érdeklődőket. A prológot és a gyorsaságikat élőben is követhetik majd az érdeklődők. A drónfelvételek és fedélzeti kamerák új nézőpontokat nyitnak a rajongók előtt.

– Ez a verseny a magyar rally jövője szempontjából is kulcsfontosságú – mondta Szujó Zoltán, MNASZ elnöke az esemény előtti hivatalos sajtótájékoztatón. – Fantasztikus érzés látni, ahogy a város, az egyetem és a motorsport összefogása ilyen színvonalas eseményt hoz létre.

A mezőny már készül, a visszaszámlálás elindult. A kérdés csak az: vajon megismétli-e Schwalm- Feitner duó a mecseki bravúrt? Egy biztos: Győrben minden adott hozzá.