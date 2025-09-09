Harcosok városa: látványos küzdősportgálát rendeztek Siófokon

A Krúdy iskola tornatermében debütált az első siófoki harcművészeti- és küzdősportgála. A gála védnöke, Magyar István Eb-ezüstérmes ökölvívó is hangsúlyozta a kezdeményezés jelentőségét.

Tálos Lajos, a Délipart Küzdősport SE vezetője kilenc sportágat sorakoztatott fel: a karate több ága mellett például judo, ökölvívás és wing tsun színesítette a programot.

– A gála ugyanazt a célt szolgálja, ami nekem harminc éve fontos: hogy minél többen válasszák a harcművészetet – mondta Renshi Csima János, a Nihon Thai Jitsu SE vezetője.

A közel fél évszázados Budoka Kyokushin Karate Klub éppúgy tatamira lépett, mint a Gladiátor és a Hardi ökölvívók, a kaposvári Nihon Thai Jitsu SE, a Siófoki Judo vagy az Ezüstpart SE.