Három csapat is megelőzte az éllovas Nagybajomot
A negyedik forduló sem volt teljes a Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, mivel a Marcali–Tab találkozót elhalasztották.
A Nagyatádotthon négy góllal verte a Csurgót, a Kaposfüred pedig a csak három cserével felálló Kadarkút otthonában nyert 2–0-ra, vagyis továbbra sem veszítettek pontot. Miután a Toponár Kaposmérőben, a Somogysárd pedig Nagybajomban tudott győzni, így a bajomiak vissza csúsztak az élről egészen a negyedik helyig. A negyedik idegenbeli siker a Balatoni Vasas nevéhez fűződik, amely Jutából hozta el mindhárom bajnoki pontot.
A negyedik forduló eredményei
Nagyatád–Csurgó 4–0 (2–0)
Nagyatád. Vezette: Gyurka B.
Nagyatád: Imrei R. (Kozma G. a 85. percben) – Kovács K., Kollár D., N. Vrban, Horváth P. (Fülöp F. a 77. percben), Fazekas Á. (Csajági B. a 81. percben), Koósz Á., Pákai G. (Venicz Á. a 81. percben), Juhász Á. (Horváth M. a 72. percben), Horváth F. (Elmont A. a 60. percben), Csikós Á. (Ribarics R. a 72. percben). Edző: Vukan Nikolics.
Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Szecsődi R. (Schumann Á. a 73. percben), Csonka P. (Szöböllődi B. a 69. percben), Fenyvesi Sz., Kuti I. (Radák M. a 65. percben), Boros T. (Radák T. a 82. percben), Balogh A., Losonczi D., Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.
Gólszerzők: Horváth P. 2 (a 11. percben és a 71. percben), Pákai G. (a 32. percben), Juhász Á. (az 55. percben).
A Csurgó ifjúsági csapata szabadnapos volt.
Juta–Balatoni Vasas 0–2 (0–1)
Juta. Vezette: Balikó Z.
Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B., Büki T., Horváth Zs. (Laczó T. a 64. percben), Mozsgai G. (Jovánczai P. az 55. percben), Solyom G., Vadas Z., Zentai A., Varga D., Jovánczai Á. (Bebics B. a 70. percben). Játékosedző: Jovánczai István.
Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Hutvágner Sz., Y. Yondo, Bene Zs. (Czompó-Papp K. a szünetben), Beke A., Ábrahám B. (Haász O. a 86. percben), Gosztonyi G., Horváth B., Takács D., Orsós V. Edző: Vida András.
Gólszerzők: Y. Yondo (a 19. percben), Beke A. (az 53. percben).
A Balatoni Vasas ifjúsági csapata szabadnapos volt.
A Balatoni Vasast fogadta a Juta labdarúgó csapataFotók: Lang Róbert
Kadarkút–Kaposfüred 0–2 (0–1)
Kadarkút. Vezette: idősebb Posza Zs.
Kadarkút: Strublics J. – Simon R., Jakabfi M. (Domokos J. a 73. percben), Kurdi B., Melicz R., Vangyia A., Komáromi M., Gerlecz B. (Salamon P. a 67. percben), Patak B., Kovács G., Németh D. (Ferenczi M. a szünetben). Edző: Pintér Gergő.
Kaposfüred: Paceka N. – Rituper R. (Kovács G. a 73. percben), Preininger P., Vető Á., Márkvárt P., Magyar M., Keczeli K., Ulrich D. (Babulják M. az 52. percben), Hock A., Süle N. (Szántó B. a 73. percben), Grósz B. Edző: Kardos Ernő Tamás.
Gólszerzők: Magyar M. (a 15. percben), Preininger P. (az 57. percben)
Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Kaposfüred 0–9 (0–6).
Nagybajom–Somogysárd 2–4 (0–2)
Nagybajom. Vezette: Erdelecz J.
Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Fésűs Á. (Pap-Tibol M. a 63. percben), Márton A., Bencze Cs., Csalló I. (György Zs. a 75. percben), Simon R., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö. (Krár K. a 75. percben), Kovács K. Edző: Hanusz János.
Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R. (Nagy A. a 84. percben), Albrecht B., Sárközi K. (Házi Á. a 67. percben), Márton Cs. (Kakatics B. a 84. percben), Fila G. (Herzsenyák Á. a 67. percben), Kulcsár K. (Szalai N. a 75. percben), Terestyényi A., Halász R. (Pap D. a 84. percben), Grabarics M, Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Gólszerzők: Márton A. (a 49. percben), Bencze Cs. (a 90. percben), illetve Márton C. 2 (a 9. percben és a 79. percben), Sárközi K. 2 (a 45. percben és a 66. percben).
Kaposmérő–Toponár 1–4 (1–1)
Kaposmérő. Vezette: Böröczi Z.
Kaposmérő: Iványi B. – Rákosa J., Stikrád M., Balogh R., Zalivadnij P., Fábián B. (Fodor T. a 70. percben), Csatos B., Nagyhegyesi N., Kántor P., Mátés B. (Babai G. a 70. percben), Laki-Molnár O. Edző: Prucsi Miklós.
Toponár: Czebei Á. – Neubauer M., Pető T., Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Fila J., Decsi R. (Laczkó D. a 70. percben), Balog A. (Fehérvári T. a 82. percben), Baranyi D. (Szulimán M. a 80. percben), Gelencsér G. Játékosedző: Ivusza Gábor.
Gólszerzők: Laki-Molnár O. (a 30. percben – 11-esből), illetve Decsi R. 2 (a 6. percben – 11-esből és az 52. percben), Neubauer M. (a 64. percben), Laczkó D. (a 88. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Toponár 4–2 (3–1).
A Marcali–Tab mérkőzést elhalasztották november 22-ére (szombat, 13 óra).
A Barcs csapata szabadnapos volt.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–3. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád) és Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 4–6. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 6–16. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Preininger Patrik (Kaposfüred), Ivusza Gábor (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 34-en egyszer vették be a kaput.