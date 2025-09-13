Három csapat is megelőzte az éllovas Nagybajomot

A Nagyatádotthon négy góllal verte a Csurgót, a Kaposfüred pedig a csak három cserével felálló Kadarkút otthonában nyert 2–0-ra, vagyis továbbra sem veszítettek pontot. Miután a Toponár Kaposmérőben, a Somogysárd pedig Nagybajomban tudott győzni, így a bajomiak vissza csúsztak az élről egészen a negyedik helyig. A negyedik idegenbeli siker a Balatoni Vasas nevéhez fűződik, amely Jutából hozta el mindhárom bajnoki pontot.

A negyedik forduló eredményei

Nagyatád–Csurgó 4–0 (2–0)

Nagyatád. Vezette: Gyurka B.

Nagyatád: Imrei R. (Kozma G. a 85. percben) – Kovács K., Kollár D., N. Vrban, Horváth P. (Fülöp F. a 77. percben), Fazekas Á. (Csajági B. a 81. percben), Koósz Á., Pákai G. (Venicz Á. a 81. percben), Juhász Á. (Horváth M. a 72. percben), Horváth F. (Elmont A. a 60. percben), Csikós Á. (Ribarics R. a 72. percben). Edző: Vukan Nikolics.

Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Szecsődi R. (Schumann Á. a 73. percben), Csonka P. (Szöböllődi B. a 69. percben), Fenyvesi Sz., Kuti I. (Radák M. a 65. percben), Boros T. (Radák T. a 82. percben), Balogh A., Losonczi D., Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.

Gólszerzők: Horváth P. 2 (a 11. percben és a 71. percben), Pákai G. (a 32. percben), Juhász Á. (az 55. percben).

A Csurgó ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Juta–Balatoni Vasas 0–2 (0–1)

Juta. Vezette: Balikó Z.

Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B., Büki T., Horváth Zs. (Laczó T. a 64. percben), Mozsgai G. (Jovánczai P. az 55. percben), Solyom G., Vadas Z., Zentai A., Varga D., Jovánczai Á. (Bebics B. a 70. percben). Játékosedző: Jovánczai István.

Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Hutvágner Sz., Y. Yondo, Bene Zs. (Czompó-Papp K. a szünetben), Beke A., Ábrahám B. (Haász O. a 86. percben), Gosztonyi G., Horváth B., Takács D., Orsós V. Edző: Vida András.

Gólszerzők: Y. Yondo (a 19. percben), Beke A. (az 53. percben).

A Balatoni Vasas ifjúsági csapata szabadnapos volt.