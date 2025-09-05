Hazai diadalok a Spari kupán

A Nacra 15-ösök versenyéhez egy nappal később augusztus 27. és 29 között csatlakoztak a “Spari Kupa” résztvevői, a 29-er és 420 hajóosztályok egységeivel – adta hírül az országos szövetség. A 29-es mezőny élén az idei világbajnoki negyedik helyezett Kis-Szölgyémi Soma, Juhász András (Spartacus VE) páros végzett. A 420-asoknál az Érdi Félix, Csizmazia Bence (Spartacus VE) páros szerezte meg a győzelmet.

Ideális viszonyok közt versenyzett a mezőny Fotó: Cserta Gábor

A 2025. évi Nacra 15 Országos Bajnokság dobogósai: 1. Dávoti Gréti (BYC), Liam Moore (Hajógyár SE), 2. Boldizsár Balázs, Pónácz Liza (Hajógyár SE), 3. Litkey Sámson, Dardenne Naïa (Pöff).

A Spari Kupa 29er osztály győztese: 1. Kis-Szölgyémi Soma, Juhász András (Spartacus VE). A Spari Kupa 420 osztály győztese: 1. Érdi Félix, Csizmazia Bence (Spartacus VE).