Hazai pályán javíthat a Csurgói KK

A csurgói alakulat a nyáron alaposan megerősödött ETO University HC otthonában rajtolt az első forduló összecsapásán. Az Alem Toszkics vezette együttes ötven percen át szorossá tudta tenni az eredményt a hazaiakkal szemben, ám az utolsó tíz percben a győriek elhúztak és bebiztosították 32–27-es győzelmület. A legeredményesebb csurgói Gábor Marcell volt, aki hat gólt szerzett.

Otthon javíthatnak a csurgóiak Fotó: Csurgói KK

A szombati ellenfél, az a MOL Tatabánya KC csapata lesz, amely ugyancsak jól kezdte a szezont. Hazai pályán 32–26-ra verték a HE-DO Braun Gyöngyöst. Az elmúlt szezonban negyedik helyen záró Tatabánya most sem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Csak akkor verhető Tóth Edmond vezetőedző csapata, ha a csurgóiak fegyelmezett védekezéssel és eredményes támadójátékkal rukkolnak elő.