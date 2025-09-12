szeptember 12., péntek

Kézilabda

1 órája

Hazai pályán javíthat a Csurgói KK

Címkék#férfikézilabda#MOL Tatabánya KC#Alem Toszkics#K&H Liga#Tóth Edmond#Csurgói KK#vezetőedző

Első hazai összecsapására készül a Csurgói KK, a férfikézilabda K&H Liga második fordulójában. A somogyi alakulat a MOL Tatabánya KC ellen folytatja a pontvadászatot szombaton 18 órakor a csurgói Sótonyi László Sportcsarnokban.

A csurgói alakulat a nyáron alaposan megerősödött ETO University HC otthonában rajtolt az első forduló összecsapásán. Az Alem Toszkics vezette együttes ötven percen át szorossá tudta tenni az eredményt a hazaiakkal szemben, ám az utolsó tíz percben a győriek elhúztak és bebiztosították 32–27-es győzelmület. A legeredményesebb csurgói Gábor Marcell volt, aki hat gólt szerzett. 

Otthon javíthatnak a csurgóiak Fotó: Csurgói KK

 A szombati ellenfél, az a MOL Tatabánya KC csapata lesz, amely ugyancsak jól kezdte a szezont. Hazai pályán 32–26-ra verték a HE-DO Braun Gyöngyöst. Az elmúlt szezonban negyedik helyen záró Tatabánya most sem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Csak akkor verhető Tóth Edmond vezetőedző csapata, ha a csurgóiak fegyelmezett védekezéssel és eredményes támadójátékkal rukkolnak elő.

 

 

