Hirtelen szívhalál a somogyi pályán, megszólalt a szakértő

Augusztus elején borzasztó tragédia rázta meg a magyarországi sportvilágot: Fricsi Dóra, a Szekszárd kosárlabdázója mindössze tizenkét éves volt, amikor edzés közben rosszul lett, majd kórházba szállították, de néhány nappal később elhunyt. Három évvel korábban az Issimo SE U19-es labdarúgója, Pásztor Patrik vesztette életét, szintén a pályán összeesve. A tragédiák mögött gyakran ugyanaz a láthatatlan veszély áll: hirtelen szívhalál. A legfájóbb, hogy sok esetben csak utólag derül ki, a baj megelőzhető lett volna.

Hirtelen szívhalál gyanúja esetén másodperceken múlhat az élet, ezért is nélkülözhetetlen az azonnali beavatkozás Fotóillusztráció: MW

A sportorvos szerepe: nem csak a pecsételés

– A sportorvos feladata nem csupán az igazolások kiadása – hangsúlyozta Palka Gergely Sándor, Kaposváron praktizáló ortopéd-traumatológus szakorvos, aki sportorvosi szakvizsgával és több csapatnál csapatorvosi tapasztalattal rendelkezik. – A mi munkánk a sportoló védelmét szolgálja. Az a dolgunk, hogy felismerjük a rejtett betegségeket, és kiszűrjük a komoly kockázatokat, mielőtt azok életveszélyessé válnának.

A magyar rendszerben a sportorvosi vizsgálat kötelező része a részletes anamnézisfelvétel, a fizikális vizsgálat, a 12 elvezetéses EKG, vérnyomás- és látásélesség-mérés, valamint a vizeletvizsgálat. Az OSEI által összeállított kérdőív a családi előzményekre is rákérdez.

– A gond ott kezdődik, amikor a sportoló, vagy egy gyereknél a szülő mindent beikszel „negatívnak”, csak hogy túl legyen rajta – tette hozzá Palka Gergely . – Aztán bejön szemüvegben, miközben a lapon az szerepel, hogy nincs látásproblémája. Ez egy sportorvos számára komoly jelzés: mennyire lehet hinni a többi válasznak? Ilyenkor rá szoktam kérdezni külön is a kérdéses részekre.

A szívproblémák kiszűrésében az EKG kulcsszerepet játszik, de annak értelmezése nem mindig egyértelmű.

Mit mutat az EKG? Három kockázati kategória

– Három kategóriát különítünk el: az első a sportadaptációs eltérés, amikor például lelassult szívverést vagy enyhén vastagabb szívizomfalat látunk. Ez edzett sportolóknál teljesen normális – folytatta a szakember. – A második a szürkezóna, amikor már kardiológushoz irányítjuk a sportolót. A harmadik a patológiás eltérés: ilyenkor nincs mérlegelés, kizárjuk a versenyzésből, és azonnal megkezdődik a teljes kardiológiai kivizsgálás. Én száz sportoló közül biztosan egy-kettőt továbbküldök, és ők nem kapnak rögtön engedélyt.