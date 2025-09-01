1 órája
Hirtelen szívhalál a somogyi pályán, megszólalt a szakértő
Egyre több fiatal sportoló veszti életét, miközben sok esetben lenne lehetőség a megelőzésre. A hirtelen szívhalál a legváratlanabb pillanatokban csap le és sajnos csak utólag vesszük észre a figyelmeztető jeleket.
Augusztus elején borzasztó tragédia rázta meg a magyarországi sportvilágot: Fricsi Dóra, a Szekszárd kosárlabdázója mindössze tizenkét éves volt, amikor edzés közben rosszul lett, majd kórházba szállították, de néhány nappal később elhunyt. Három évvel korábban az Issimo SE U19-es labdarúgója, Pásztor Patrik vesztette életét, szintén a pályán összeesve. A tragédiák mögött gyakran ugyanaz a láthatatlan veszély áll: hirtelen szívhalál. A legfájóbb, hogy sok esetben csak utólag derül ki, a baj megelőzhető lett volna.
A sportorvos szerepe: nem csak a pecsételés
– A sportorvos feladata nem csupán az igazolások kiadása – hangsúlyozta Palka Gergely Sándor, Kaposváron praktizáló ortopéd-traumatológus szakorvos, aki sportorvosi szakvizsgával és több csapatnál csapatorvosi tapasztalattal rendelkezik. – A mi munkánk a sportoló védelmét szolgálja. Az a dolgunk, hogy felismerjük a rejtett betegségeket, és kiszűrjük a komoly kockázatokat, mielőtt azok életveszélyessé válnának.
A magyar rendszerben a sportorvosi vizsgálat kötelező része a részletes anamnézisfelvétel, a fizikális vizsgálat, a 12 elvezetéses EKG, vérnyomás- és látásélesség-mérés, valamint a vizeletvizsgálat. Az OSEI által összeállított kérdőív a családi előzményekre is rákérdez.
– A gond ott kezdődik, amikor a sportoló, vagy egy gyereknél a szülő mindent beikszel „negatívnak”, csak hogy túl legyen rajta – tette hozzá Palka Gergely . – Aztán bejön szemüvegben, miközben a lapon az szerepel, hogy nincs látásproblémája. Ez egy sportorvos számára komoly jelzés: mennyire lehet hinni a többi válasznak? Ilyenkor rá szoktam kérdezni külön is a kérdéses részekre.
A szívproblémák kiszűrésében az EKG kulcsszerepet játszik, de annak értelmezése nem mindig egyértelmű.
Mit mutat az EKG? Három kockázati kategória
– Három kategóriát különítünk el: az első a sportadaptációs eltérés, amikor például lelassult szívverést vagy enyhén vastagabb szívizomfalat látunk. Ez edzett sportolóknál teljesen normális – folytatta a szakember. – A második a szürkezóna, amikor már kardiológushoz irányítjuk a sportolót. A harmadik a patológiás eltérés: ilyenkor nincs mérlegelés, kizárjuk a versenyzésből, és azonnal megkezdődik a teljes kardiológiai kivizsgálás. Én száz sportoló közül biztosan egy-kettőt továbbküldök, és ők nem kapnak rögtön engedélyt.
Hirtelen szívhalál statisztikák sportolóknál
- A hirtelen szívhalál statisztikája országonként és sportáganként változik. A sportolók között 0,24–6,8 eset jut 100 000 főre évente. Az extrém kockázatú csoportokban, például afroamerikai férfi kosarasoknál az arány elérheti az 1:5000-et, míg alacsony kockázatú sportágaknál akár 1:1 000 000 is lehet.
– A nagy intenzitású, úgynevezett „start–stop” sportágak, mint a futball vagy a kosárlabda jelentősebb terhelést rónak a szívre, így a kockázat is nagyobb. A halálesetek hátterében szinte mindig áll valamilyen rejtett, veleszületett vagy genetikai szívizombetegség. Ehhez társulhat egy kiváltó tényező: például lázas betegség vagy ionvesztéssel járó hasmenés, ami beindíthat egy végzetes ritmuszavart.
A védekezés másik fele a gyors beavatkozás: az automata defibrillátor (AED) és az újraélesztési protokoll.
– Ahol én dolgozom, ott minden pályán van AED – mondta határozottan a szakember. – Évente tartunk gyakorlatot az OMSZ közreműködésével. A cél, hogy baj esetén 1-2 percen belül megtörténjen az első sokk. Ez élet–halál kérdése lehet.
A rendszer tehát működik, de komolyan kell venni.
– A legnagyobb gond, hogy a sportorvoshoz járást sokan „szükséges rossznak” tartják. Pedig ez a sportoló érdeke. Nincs értelme rizikót vállalni csak azért, hogy ne kelljen két vizsgálattal többet csinálni. Életek múlhatnak azon, hogy komolyan vesszük-e azokat az apró jeleket, amiket a szervezet küld– zárta gondolatait Palka Gergely.
Mert néha csak egy vizsgálat választja el az életet a tragédiától. Egy apró kihagyás, egy félvállról vett adat, egy elfelejtett tünet és máris elindulhat egy láncreakció, amit nem lehet visszafordítani. A hirtelen szívhalál ritka, de ha megtörténik, annak súlya örökre ott marad egy csapatban, egy családban, egy közösségben.
A kérdés ilyenkor nem az, mi történt. Hanem az: megelőzhető lett volna?