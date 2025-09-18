szeptember 18., csütörtök

Röplabda

2 órája

Horvát siker a Kaposvár Arénában

Kétszer is egyenlített, de végül alumaradt a házigazda Fino Kaposvár a horvát Mladost Zagreb ellen.

Fenyő Gábor

Fino Kaposvár–Mladost Zagreb 2–3

Fino Kaposvár: Magyar B., Novoszelov, Medina, Smidl, Dávid Cs., Hubicska. Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly, Ion, Grigoriev. Vezetőedző: Zoran Kedacsicc. Edző: Demeter András.

Fino Kaposvár–Mladost Zagreb felkészülési röplabda mérkőzés

Fotók: Muzslay Péter

A horvátok elleni (zárt kapus) felkészülési mérkőzésen kétszer is egyenlített a házigazda Fino csapata a Kaposvár Arénában, a mindent eldöntő utolsó, ötödik felvonást – amely a két együttes közös megállapodása alapján 25 pontig tartott – a vendég Mladost Zagreb nyerte.
A „visszavágó” szombaton 15 órakor lesz a horvát fővárosban.

