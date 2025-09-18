Röplabda
2 órája
Horvát siker a Kaposvár Arénában
Kétszer is egyenlített, de végül alumaradt a házigazda Fino Kaposvár a horvát Mladost Zagreb ellen.
Fino Kaposvár–Mladost Zagreb 2–3
Fino Kaposvár: Magyar B., Novoszelov, Medina, Smidl, Dávid Cs., Hubicska. Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly, Ion, Grigoriev. Vezetőedző: Zoran Kedacsicc. Edző: Demeter András.
Fino Kaposvár–Mladost Zagreb felkészülési röplabda mérkőzésFotók: Muzslay Péter
A horvátok elleni (zárt kapus) felkészülési mérkőzésen kétszer is egyenlített a házigazda Fino csapata a Kaposvár Arénában, a mindent eldöntő utolsó, ötödik felvonást – amely a két együttes közös megállapodása alapján 25 pontig tartott – a vendég Mladost Zagreb nyerte.
A „visszavágó” szombaton 15 órakor lesz a horvát fővárosban.
