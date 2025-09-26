Nagy csata vár a kaposváriakra Szentgotthárdon 

Az Investment Közutasok Kaposvári TK játékosai kiválóan kezdték a bajnokságot, rögtön az első fordulóban pontot raboltak idegenben a bajnoki címvédő Zalaegerszegi TK-tól. Azon a találkozón több kiemelkedő egyéni teljesítmény is volt, Pákai Zsolt 661, Oswald Dániel 651, Cserpnyák Martin 625 fát gurított és összességében 3624-ig jutottak a vendégek, ami tiszteletet parancsoló eredmény. Ezután hazai pályán győzték le a Herendet, majd idegenben a Szanki OBSE-t, azaz még veretlenek a legfelsőbb osztályban.

Nagy Gergő, az Investment Közutasok Kaposvári TK játékosa újabb győzelmet vár

Fotó: Lang Róbert

A somogyiak is remekül rajtoltak, hiszen háromból három a mérlegük, így még hibátlanok a Szuperligában. A nyitányon Herenden nyertek, majd jött a Szank elleni hazai diadal, legutóbb pedig a Balogunyom TK-tól hoztak haza két egységet, sorrendben 3622, 3751 és 3686 fát gurítottak, ami szintén kiváló. Ha az egyéni átlagokat nézzük, akkor egészen pazar számsort kapunk: Kozma Károly 648, Farkas Ádám 636, Farkas Sándor 631 fával büszkélkedhet, de a többiek mutatóira sem lehet panasz.

Eddig hibátlan az Investment Közutasok Kaposvári TK

Egy biztos, a szombati meccs már egy értékmérő lesz, ezt emelte ki a Balogunyom otthonában aratott győzelem után Farkas Ádám is.

– Nagyon jó játékosok érkeztek a nyáron hozzánk – tette hozzá Nagy Gergő. – Szerintem mindenki ellen esélyesek vagyunk, ezért Szentgotthárdon is győzelmet várok, azaz tartsuk meg a vezető pozíciónkat. Ehhez az kell, hogy az a hat játékos, aki dobóállásba áll, száz százalékot nyújtson, s fejben is ott legyen. Ha ezt számszerűsítjük, akkor egy 3700 fa feletti teljesítménynek nagyon örülnék, s akkor valószínű a két pont.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. a Zalaszentgróti TK otthonában játszik bajnokit az NB II. Nyugati csoportjában, a találkozó vasárnap, 9 órakor kezdődik.