szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Jobb hajrá kell az akadémistáktól

Címkék#Győr#akadémista#idegenbeli#győzelem#Sótonyi László#Nemzeti Kézilabda Akadémia#Csurgó

A CYEB-Budakalász otthonában lép pályára szombaton, 17 órától a Nemzeti Kézilabda Akadémia férficsapata. A K&H Liga negyedik fordulójában a negyedik idegenbeli meccsét vívja a NEKA.

Sonline.hu

Nehéz sorozat közepette lép ismét idegenben pályára Sótonyi László vezetőedző legénysége. 

A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosai Budakalászra utaznak Fotó: NEKA

A Komló, a Győr és a Csurgó elleni eddigi összecsapásokon egy pontot szerző akadémista csapat azonban ezúttal ismét partiban lehet ellenfelével. A 9. helyen álló Budakalász egy győzelem mellett két vereséget könyvelhetett el eddig a bajnokság során. 
Az akadémisták legutóbb Csurgón szerepeltek és az egyik pontot el is hozták a 27–27-el záruló meccs után. A döntetlen értékesnek mondható, még akkor is, ha a győzelem is elérhető lett volna a látottak alapján. Ahogy korábban, akkor is a hajrát rontották el az akadémisták. Ha ezen változtatnak, akkor a Budakalász otthonában is ponttal, pontokkal zárhatják a meccset.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu