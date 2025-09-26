Jobb hajrá kell az akadémistáktól

Nehéz sorozat közepette lép ismét idegenben pályára Sótonyi László vezetőedző legénysége.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosai Budakalászra utaznak Fotó: NEKA

A Komló, a Győr és a Csurgó elleni eddigi összecsapásokon egy pontot szerző akadémista csapat azonban ezúttal ismét partiban lehet ellenfelével. A 9. helyen álló Budakalász egy győzelem mellett két vereséget könyvelhetett el eddig a bajnokság során.

Az akadémisták legutóbb Csurgón szerepeltek és az egyik pontot el is hozták a 27–27-el záruló meccs után. A döntetlen értékesnek mondható, még akkor is, ha a győzelem is elérhető lett volna a látottak alapján. Ahogy korábban, akkor is a hajrát rontották el az akadémisták. Ha ezen változtatnak, akkor a Budakalász otthonában is ponttal, pontokkal zárhatják a meccset.