Röplabda

2 órája

Jól mutatkozott be a KHG-KNRC

Címkék#Bp Testnevelési Egyetem SC#KHG-KNRC#győzelem#csapat#házigazda

Jól mutatkozott be a KHG-KNRC

Fotó: Jani_Martin

Kettős győzelemmel mutatkozott be a 2025/2026-os szezonban a KHG-KNRC csapata, amely a TippmixPro Női Extraligába idén nyáron felkerült Bp. Testnevelési Egyetem SC csapatát verte oda-vissza négy játszmában. Az első meccset a Kaposvár Arénában rendezték, amelyet a házigazda somogyiak nyertek (22, 22, 22, –15) arányban, míg a két nappal későbbi fővárosi visszavágón szintén négy játszmás kaposvári siker született (–16, 23, –15, –20).

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
