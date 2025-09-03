Jól mutatkozott be a KHG-KNRC

Kettős győzelemmel mutatkozott be a 2025/2026-os szezonban a KHG-KNRC csapata, amely a TippmixPro Női Extraligába idén nyáron felkerült Bp. Testnevelési Egyetem SC csapatát verte oda-vissza négy játszmában. Az első meccset a Kaposvár Arénában rendezték, amelyet a házigazda somogyiak nyertek (22, 22, 22, –15) arányban, míg a két nappal későbbi fővárosi visszavágón szintén négy játszmás kaposvári siker született (–16, 23, –15, –20).