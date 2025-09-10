szeptember 10., szerda

Triatlon

Kaposvári diadalok a Balatonman triatlon fesztiválon

Címkék#kaposvári#Hirt Mihály#Szilágyi Tamás#575 Team Sportegyesület#Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokság#Szilágyi Koller Nikolett#középtávú

Újabb szép sikert az MG Produkt Kaposvári AC triatlonistája. Balatonfűzfőn rendezték meg a Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokság küzdelmeit, egyben Balatonman triatlon fesztivált.

Kun Zoltán

A középtávú versenyben volt érdekelt Szilágyi Koller Nikolett az MG Produkt Kaposvári AC triatlonistája. 

– A szeles változó időben, bátor versenyzéssel az abszolút verseny 5. míg kategóriájának első helyén végzett – tájékoztatott Hirt Mihály, az MG Produkt Kaposvári AC  vezetőedzője. Ideje: 5:12:48. (Úszás 1900 m 50:18, kerékpár 74 km 2:30:34, futás 21 km 1:45.02). A versenyen indult a kaposvári származású Szilágyi Tamás (575 Team Sportegyesület), aki a hosszútávon kategóriáját és az abszolút versenyt is megnyerte 8:32:37-es idővel. A viharos, szeles idő miatt a hosszú távon az úszás helyett 10 km-t kellett futni a versenyzőknek.

 

