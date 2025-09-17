2 órája
Visszatért Peruba a csúcsok csavargója
Több magashegyi útvonalat is teljesített már Fodor Péter. A kaposvári hegymászó és túrázó a közelmúltban Peruba tért vissza, ahol ezúttal is 5000 méter fölé jutott.
Hosszú évtizedek óta szenvedélyes természetjáró Fodor Péter. A kaposvári hegymászó, túrázó a hazai terepek mellett külföldön is számos csúcsot meghódított már.
Húsz év múltán tért vissza Peruba a kaposvári hegymászó
Közel húsz éve, 2004-ben már járt Peruban, akkor a 6075 méter magas Chachanit mászta meg. Mi alapján döntött a dél-amerikai visszatérés mellett?
– Néhány éve jártam ismét 5000 méter feletti hegyen – mondta Fodor Péter. – Magyar Zoltánnal együtt Grúziában másztuk meg az 5047 méteres Kazbeket. Én azt követően nem is akartam már magasra menni. De aztán Zoli nyaggatott, hogy menjünk, ő korábban komolyabb kihívásokat is teljesített. Elment a pekingi olimpiára Pannónia motorkerékpárral, a riói olimpia előtt kétezer-ötszáz kilométert biciklizett Dél-Amerikában. Ő egy ilyen nagyon „menős gyerek”. Véletlenül kavarodtunk össze, egy tátrai hegymászótúrán szobatársak voltunk, onnan az ismeretség.
– Miért lett Peru a cél?
– Zoli győzködött, hogy grúziai túra után még magasabbra menjünk, de olyan helyet kerestünk, ahol nincs még olyan nagy tömeg. Néztük az Ararátot is, de mondtam, hogy én oda nem megyek, mert annyian vannak, hogy „lökdösik le egymást” az emberek. Akkor menjünk Iránba a Damavandra – mondta Zoli. Én erre azt feleltem, hogy ahova pálinkát nem lehet vinni, én oda nem megyek. Így esett a választás a perui Mistire, amely egy 5830 méter magas rétegvulkán.
– Hogyan készült fel?
– Futással, ahogy korábban is szoktam. Az valamilyen szinten hasonlóan oxigénhiányt idéz elő, mint a magas hegy. Meg persze a helyszínen akklimatizálódtunk is. Öt napig fent voltunk 3800-4000 méteren.
– Mi volt a program?
– A Titicaca-tavon több szigetet is meglátogattunk. Én az Uros sziget felé vettem az irányt, Zoli pedig a nádhajózást is kipróbálta. Az Amantani-szigeten egy hatalmas focistadion is terpeszkedik a hegyoldalban. Másnap a Taquile-szigeten művelt virágos kertek között mentünk fel a hegytetőre, egy falu főterére, ahol a népviseletbe öltözött helyiek adtak műsort. Aztán a mászás előtti napon nagy örömömre találkoztam a 2004-es Chacani-mászás túravezetőjével, Ivánnal is, akivel felelevenítettük az akkori élményeinket.
– Milyen tervvel vágtak neki a csúcstámadásnak?
– Négyezer-kétszázig fölvittek kocsival. Onnan mentünk az alaptáborba, ami 4700 m körül volt. Ott töltöttük az éjszaka egy részét és onnan indultunk. Tudni kell, hogy 5000 méter fölött már halálzóna van, tehát ott nem lehet sokat lenni. Pont ez a trükk, hogy gyorsan felmész, aztán lejössz, mielőtt még rosszul leszel. Ebben az övezetben exponenciális a légnyomás csökkenés, 2000 és 4000 méter közt jóval nagyobb, mint 4000 és 6000 méter közt.
– Sikerült teljesíteni a tervet?
– Én kb. 5600 méterig jutottam, Zoli a vezetővel elérte a csúcsot.
– Úgy érezte, jobb ha visszafordul?
– Már kövér is meg öreg is vagyok. Le-le maradoztam, és a terep is nagyon nehéz volt. Mivel ez egy vulkán, a sziklamászás mellett sokat kellett mennünk a közel fél méter mély homokban is. A meredek oldalon sokszor visszacsúsztunk, ez pedig nagyon megterhelő. Ráadásul egy szakaszon el is tévedtünk a sötétben. Amikor visszafordultam, akkor még egy órányi út volt előttünk. A fejem nem fájt, még bírtam volna, de egy meredek részre már nem maradt szusz. Aztán meg a 160-as pulzussal sem tanácsos nagyon ugrálni. Itt azért kemény éjszakák voltak, végig alvás nélküliek. Utána a mászás kemény munka. A komfortról is le kell mondani, hideg is van. Peruban például nincsenek fűtőtestek. Adnak három pokrócot, aztán jól van. Igaz az alatt nem fáztunk, mert vastag gyapjútakarók voltak.
– Az elmúlt évtizedek alatt számos magas hegy, a Großglockner, a Moont Blanc, a Mount Kenya, a Chachani, a Kazbek és most a perui expedíció után, mi a következő cél?
– Most valamilyen Észak-Afrikát magyarázott a Zoli, hogy a Rif-hegység, meg mit tudom én Atlasz, hogy az csak 4000, de hát azért az is sok. Én most azt mondom, hogy nem akarok különösebben nagy hegyeket mászni.
- – Összehasonlítva a korábbi perui túrával mi változott az országban?
– Sok minden. Szembetűnően kövérebbek az emberek, nőtt a jólét. Rengetegen túlsúlyosak. Érdekes, hogy a korábbinál tapasztalthoz képest kevesebben beszélnek angolul. Ugyanakkor sokkal jobban lehet tájékozódni. A hegymászás után ellátogattunk a Colca-kanyonba, ahol a kondorkeselyűket lehet megfigyelni. Ott akkor harmincan voltunk, most 30 autóbusznyi ember volt. Ipari mértéket öltött a turizmus, sokkal többen voltak a Titicaca-tónál is. Az Amantani-szigeten, ahol voltunk, 2004-ben még nemigen volt semmi. Most már van villany. Félig angol WC (úgy kellett leönteni), de legalább van víz. Amíg béke van, meg viszonylag stabil a közbiztonság, addig meg valósággal ömlenek a turisták, főleg Európából.
A Kazbek megmászásáról kisfilm is készült: