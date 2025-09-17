Visszatért Peruba a csúcsok csavargója

Hosszú évtizedek óta szenvedélyes természetjáró Fodor Péter. A kaposvári hegymászó, túrázó a hazai terepek mellett külföldön is számos csúcsot meghódított már.

Fotó: Magyar Zoltán

Húsz év múltán tért vissza Peruba a kaposvári hegymászó

Közel húsz éve, 2004-ben már járt Peruban, akkor a 6075 méter magas Chachanit mászta meg. Mi alapján döntött a dél-amerikai visszatérés mellett?

– Néhány éve jártam ismét 5000 méter feletti hegyen – mondta Fodor Péter. – Magyar Zoltánnal együtt Grúziában másztuk meg az 5047 méteres Kazbeket. Én azt követően nem is akartam már magasra menni. De aztán Zoli nyaggatott, hogy menjünk, ő korábban komolyabb kihívásokat is teljesített. Elment a pekingi olimpiára Pannónia motorkerékpárral, a riói olimpia előtt kétezer-ötszáz kilométert biciklizett Dél-Amerikában. Ő egy ilyen nagyon „menős gyerek”. Véletlenül kavarodtunk össze, egy tátrai hegymászótúrán szobatársak voltunk, onnan az ismeretség.

– Miért lett Peru a cél?

– Zoli győzködött, hogy grúziai túra után még magasabbra menjünk, de olyan helyet kerestünk, ahol nincs még olyan nagy tömeg. Néztük az Ararátot is, de mondtam, hogy én oda nem megyek, mert annyian vannak, hogy „lökdösik le egymást” az emberek. Akkor menjünk Iránba a Damavandra – mondta Zoli. Én erre azt feleltem, hogy ahova pálinkát nem lehet vinni, én oda nem megyek. Így esett a választás a perui Mistire, amely egy 5830 méter magas rétegvulkán.

– Hogyan készült fel?

– Futással, ahogy korábban is szoktam. Az valamilyen szinten hasonlóan oxigénhiányt idéz elő, mint a magas hegy. Meg persze a helyszínen akklimatizálódtunk is. Öt napig fent voltunk 3800-4000 méteren.

– Mi volt a program?

– A Titicaca-tavon több szigetet is meglátogattunk. Én az Uros sziget felé vettem az irányt, Zoli pedig a nádhajózást is kipróbálta. Az Amantani-szigeten egy hatalmas focistadion is terpeszkedik a hegyoldalban. Másnap a Taquile-szigeten művelt virágos kertek között mentünk fel a hegytetőre, egy falu főterére, ahol a népviseletbe öltözött helyiek adtak műsort. Aztán a mászás előtti napon nagy örömömre találkoztam a 2004-es Chacani-mászás túravezetőjével, Ivánnal is, akivel felelevenítettük az akkori élményeinket.