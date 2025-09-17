Döntetlennel nyitott az újonc Párosláb United

Új csapattal bővült a mezőny – számolt be róla a pontvadászatot szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A Elfogadta a múlt héten befutott nevezést, mivel csak egy forduló ment le a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság küzdelmeiből, az is csonkán.

Folyamatosan pattogott a labda a játéknapon. A kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság új csapattal is bővült

Fotó: Muzslay Péter

Beszállt a Párosláb United is a kaposvári kispályás labdarúgó pontvadászatba

Az újonnan érkező Párosláb United az alsóházban indul, és már le is játszotta első mérkőzését. A Lövőre SE ellen izgalmas csatában szerezte meg első pontját, a jó kezdés után bukták el a győzelmet, de a végére az egy pontot megőrizték a jelentősen feljavuló Lövőre SE-vel szemben. A One Beer ismét nagyarányú győzelmet aratott, ezúttal a Rotonda csapatát győzték le sok gólos találkozón. A felsőházban a bajnok Belo szintén gólzáporos meccsen győzte le a Somogy Sportját, amely jól tartotta magát, négy gólt is lőve. A Liberi is megszerezte második győzelmét, a tavalyi dobogós Két Testvér Pizzéria ezúttal a góllövéssel állt hadilábon. A jövő héten pótló meccseket is rendeznek. A játékvezetők újra dupla meccset játszanak majd, tehát hétfőn és kedden is játéknap lesz.

A Focivilág Kupa 2. fordulójának eredményei:

Lövőre SE–Párosláb United 2–2

Gólszerzők: Sipos, Boda, ill. Ruha, Pusztai.

Az újonc Párosláb kezdte jobban a mérkőzést és párosával rúgott góljainak köszönhetően szerzett kétgólos előnyt. Ezt tartani is tudta, de nyílt volt a mérkőzés. A második félidőre feltámadt a Lövőre SE, ki is egyenlítettek, és a végén a győzelemhez is közel álltak, de nem esett több találat, maradt a döntetlen.

Rotonda–One Beer 5–8

Gólszerzők: Varga D. 4, Katona, ill. Vangyia 6, Szőke, Ferenczi.

Sportszerű mérkőzésen a csere nélkül felálló Rotonda becsülettel küzdött és helytállt a két sorral érkező, frissebb ellenfelével szemben. Oda-vissza estek a gólok, nyílt volt a meccs. Utóbbiak a gólokon kívül még több helyzetet is elpuskáztak.

Két Testvér Pizzéria–Liberi 1–5

Gólszerzők: Baki, ill. Rákosa 2, Varga D., Bessenyei, Domokos.

Jó színvonalú, hajtós mérkőzésen a Liberi összeszedettebben, koncentráltabban játszva aratott magabiztos győzelmet, a Pizzéria csapata ezúttal a helyzetkihasználásban sem jeleskedett. A remek iram ezúttal csak a Liberinek hozott gólokat.