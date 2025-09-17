szeptember 17., szerda

Kispályás labdarúgás

2 órája

Döntetlennel nyitott az újonc Párosláb United

A Párosláb United is csatlakozott a mezőnyhöz. Új csapat kapcsolódott be a Focivilág kupa kaposvári kispályás labdarúgó bajnokságba.

Új csapattal bővült a mezőny – számolt be róla a pontvadászatot szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A Elfogadta a múlt héten befutott nevezést, mivel csak egy forduló ment le a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság küzdelmeiből, az is csonkán. 

Folyamatosan pattogott a labda a játéknapon. A kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság új csapattal is bővült
 Fotó: Muzslay Péter

Beszállt a Párosláb United is a kaposvári kispályás labdarúgó pontvadászatba

Az újonnan érkező Párosláb United az alsóházban indul, és már le is játszotta első mérkőzését. A Lövőre SE ellen izgalmas csatában szerezte meg első pontját, a jó kezdés után bukták el a győzelmet, de a végére az egy pontot megőrizték a jelentősen feljavuló Lövőre SE-vel szemben. A One Beer ismét nagyarányú győzelmet aratott, ezúttal a Rotonda csapatát győzték le sok gólos találkozón. A felsőházban a bajnok Belo szintén gólzáporos meccsen győzte le a Somogy Sportját, amely jól tartotta magát, négy gólt is lőve. A Liberi is megszerezte második győzelmét, a tavalyi dobogós Két Testvér Pizzéria ezúttal a góllövéssel állt hadilábon. A jövő héten pótló meccseket is rendeznek. A játékvezetők újra dupla meccset játszanak majd, tehát hétfőn és kedden is játéknap lesz.

  • A Focivilág Kupa 2. fordulójának eredményei:

Lövőre SE–Párosláb United 2–2
Gólszerzők: Sipos, Boda, ill. Ruha, Pusztai.
Az újonc Párosláb kezdte jobban a mérkőzést és párosával rúgott góljainak köszönhetően szerzett kétgólos előnyt. Ezt tartani is tudta, de nyílt volt a mérkőzés. A második félidőre feltámadt a Lövőre SE, ki is egyenlítettek, és a végén a győzelemhez is közel álltak, de nem esett több találat, maradt a döntetlen.

Rotonda–One Beer 5–8
Gólszerzők: Varga D. 4, Katona, ill. Vangyia 6, Szőke, Ferenczi.
Sportszerű mérkőzésen a csere nélkül felálló Rotonda becsülettel küzdött és helytállt a két sorral érkező, frissebb ellenfelével szemben. Oda-vissza estek a gólok, nyílt volt a meccs. Utóbbiak a gólokon kívül még több helyzetet is elpuskáztak.

Két Testvér Pizzéria–Liberi 1–5
Gólszerzők: Baki, ill. Rákosa 2, Varga D., Bessenyei, Domokos.
Jó színvonalú, hajtós mérkőzésen a Liberi összeszedettebben, koncentráltabban játszva aratott magabiztos győzelmet, a Pizzéria csapata ezúttal a helyzetkihasználásban sem jeleskedett. A remek iram ezúttal csak a Liberinek hozott gólokat.

Somogy Sportja–Belo BT 4–8
Gólszerzők: Simon R. 2, Sulyán, Ács, ill. Házi 3, Belovics 2, Németh 2, Dervalics.
A Somogy Sportja szerezte az első gólt. A tavalyi bajnok nehezen lendült játékba, azonban a félidőben már magabiztosan vezettek. A második félidőben felváltva potyogtak a gólok, jól küzdött a Somogy Sportja, de a Belo győzelme nem volt veszélyben.

A bajnokság állása:

Felsőház: 1. Liberi (6 pont), 2. Belo BT. (3 pont), 3. Cefre FC (0 pont), 4. Két Testvér Pizzéria (0 pont), 5. Somogy Sportja (0 pont).
Alsóház: 1. One Beer (6 pont), 2. Altatás SE (3 pont), 3. Párosláb United (1 pont), 4. JV Team (1 pont), 5. Rotonda (1 pont), 6. Lövőre SE (1 pont). 
A következő forduló párosítása:
Szeptember 22. (hétfő): 17.30 óra: Liberi–Cefre FC, 18.15 óra: Rotonda–Altatás SE, 19 óra: Két Testvér Pizzéria–Somogy Sportja, 19.45 óra: One Beer–JV Team, 20.30 óra: JV Team–Lövőre SE. Szeptember 23. (kedd) 19.30 óra: Altatás SE–Párosláb United, 20.15 óra: Belo BT–Cefre FC.
 

 

