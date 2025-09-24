Először örülhettek a játékvezetők

Remek mérkőzésekkel folytatódott a népszerű sorozat a somogyi vármegyeszékhelyen. A harmadik forduló meccseit rendezték a Focivilág kupa kaposvári kispályás labdarúgó bajnokságban.

Nagy csatákat hozott a harmadik forduló a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokságban

– A felsőházban a Liberi kapott gól nélkül hozta le a Cefre elleni mérkőzést, és magabiztosan nyert – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A Két Testvér Pizzéria a Somogy Sportja ellen javított gólkülönbséget, az alsóházban pedig újra dupla meccset játszottak a Játékvezetők. A kiváló formában futballozó One Berrel szemben alulmaradtak, azonban a Lövőre SE ellen megszerezték első győzelmüket. A pótolt mérkőzéseken a Belo a felsőházban gyengébb kezdés után simán legyőzte a Cefre csapatát, az alsóházban pedig a két újonc csatájából a Párosláb United jött ki jobban, ők is megszerezték első sikerüket.

A Focivilág kupa harmadik fordulójának eredményei:

Liberi–Cefre FC 3–0

Gólszerzők: Rákosa 2, Hosszú.

A két sorral felálló Liberi az első félidőben szerzett vezetést, amivel fordultak is a csapatok. Ez a játékrész kiegyenlített játékot hozott. Gyors góllal megduplázta előnyét a rendőr csapat, de a Cefre nem adta fel, pár helyzetet elpuskázott, de betalálni nem tudott. Ez megbosszulta magát, és a Liberi bebiztosította győzelmét, mely megérdemeltnek mondható.

Rotonda–Altatás SE 3–3

Gólszerzők: Katona 3, ill. Joó, Verebélyi, Árbogászt.

Felváltva szereztek vezetést a csapatok, egyik sem tudott elhúzni ellenfelétől. Egymás hibáiból építkeztek, így igazságos döntetlen született a hatgólos mérkőzésen.

Két Testvér Pizzéria–Somogy Sportja 9–1

Gólszerzők: Baki 2, Babai 2, Sulcz 2, Lukács, Kozári, Beke, ill. Tanító.

Már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a Kéttesó, mivel három góllal terhelte ellenfele kapuját. Viszont sokáig tartotta magát a Somogy Sportja, jó iramú volt a mérkőzés, de a meccs utolsó negyedében sorra kapták a gólokat, játékuk szétesett. Ebben az arányban is megérdemelt Két Testvér-győzelem született.