Kispályás labdarúgás

1 órája

Először örülhettek a játékvezetők

Három forduló után még két együttes mondhatja el magáról, hogy hibátlan a pontvadászatban. Valamennyi összecsapását követően is tökéletes mérleggel áll csoportjában a Liberi és a One Beer a Focivilág kupa kaposvári kispályás labdarúgó bajnokságban.

Sonline.hu

Remek mérkőzésekkel folytatódott a népszerű sorozat a somogyi vármegyeszékhelyen. A harmadik forduló meccseit rendezték a Focivilág kupa kaposvári kispályás labdarúgó bajnokságban. 

kaposvári kispályás labdarúgó
A Liberi–Cefre találkozón előbbi nyert 3–0-ra. A kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság a harmadik forduló meccseit rendezték Fotók: Muzslay Péter 

Nagy csatákat hozott a harmadik forduló a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokságban 

– A felsőházban a Liberi kapott gól nélkül hozta le a Cefre elleni mérkőzést, és magabiztosan nyert – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A Két Testvér Pizzéria a Somogy Sportja ellen javított gólkülönbséget, az alsóházban pedig újra dupla meccset játszottak a Játékvezetők. A kiváló formában futballozó One Berrel szemben alulmaradtak, azonban a Lövőre SE ellen megszerezték első győzelmüket. A pótolt mérkőzéseken a Belo a felsőházban gyengébb kezdés után simán legyőzte a Cefre csapatát, az alsóházban pedig a két újonc csatájából a Párosláb United jött ki jobban, ők is megszerezték első sikerüket.

A Focivilág kupa harmadik fordulójának eredményei:

Liberi–Cefre FC 3–0
Gólszerzők: Rákosa 2, Hosszú.
A két sorral felálló Liberi az első félidőben szerzett vezetést, amivel fordultak is a csapatok. Ez a játékrész kiegyenlített játékot hozott. Gyors góllal megduplázta előnyét a rendőr csapat, de a Cefre nem adta fel, pár helyzetet elpuskázott, de betalálni nem tudott. Ez megbosszulta magát, és a Liberi bebiztosította győzelmét, mely megérdemeltnek mondható.

Rotonda–Altatás SE 3–3
Gólszerzők: Katona 3, ill. Joó, Verebélyi, Árbogászt.
Felváltva szereztek vezetést a csapatok, egyik sem tudott elhúzni ellenfelétől. Egymás hibáiból építkeztek, így igazságos döntetlen született a hatgólos mérkőzésen.

Két Testvér Pizzéria–Somogy Sportja 9–1
Gólszerzők: Baki 2, Babai 2, Sulcz 2, Lukács, Kozári, Beke, ill. Tanító.
Már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a Kéttesó, mivel három góllal terhelte ellenfele kapuját. Viszont sokáig tartotta magát a Somogy Sportja, jó iramú volt a mérkőzés, de a meccs utolsó negyedében sorra kapták a gólokat, játékuk szétesett. Ebben az arányban is megérdemelt Két Testvér-győzelem született.

One Beer–JV Team 4–2
Gólszerzők: Vangyia 4, ill. László, Károli.
Pattogós, kemény, sok ütközéssel tarkított mérkőzésen a félidőig tudta tartani magát a játékvezetők csapata. A másodikba kimaradtak a helyzetei és ellenfele ezeket megbüntette, így egy nagy iramú mérkőzésen a két újonc csapatából megérdemelt One Beer győzelem született.

JV Team–Lövőre SE 3–0
Gólszerzők: Horváth, Kiss, Csorbics.
Egy szemfüles, szögletből elért góllal szereztek a bírók vezetést, melyet az első félidőben még kettő kísért. Becsülettel küzdött a Lövőre csapata, de a jó értelemben vett agresszívebb ellenfele tudta tartani a különbséget és ezzel megnyerte a találkozót. A kapu előtt nem volt hatékony a Lövőre SE.

Belo BT–Cefre FC 6–1
Gólszerzők: Grabarics 3, Németh 2, Házi, ill. Sznopek.
A mérkőzés elején hamar vezetést szerzett a Cefre, amivel sikerült meglepnie a bajnokot. A Belo nehezen lendült játékba, de félidőben már náluk volt az előny, amit a második játékrészben tovább növeltek. Ekkor már kijött a két csapat közti különbség.

Kispályás labdarúgás: Liberi–Cefre

Fotók: Muzslay Péter

Párosláb United–Altatás SE 2–1
Gólszerzők: Móring, Pusztai, ill. Verebély.
Az első félidőben többnyire mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk ritkán kerültek veszélybe, ebben a játékrészben nem is született gól. A második félidőt az Altatás kezdte jobban, megszerezték a vezetést, amit a nagyobb sebességre kapcsoló ellenfelük csak a mérkőzés vége előtt 5 perccel tudott egalizálni, majd a győztes találatot is bevitték, megfordítva ezzel a találkozót.

A Focivilág kupa kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság állása: 
Felsőház: 1. Liberi (9 pont), 2. Belo BT. (6 pont), 3. Két Testvér Pizzéria (3 pont), 4. Cefre FC (0 pont), 5. Somogy Sportja (0 pont). 
Alsóház: 1. One Beer (9 pont), 2. Párosláb United (4 pont), 3. JV Team (4 pont), 4. Altatás SE (4 pont), 5. Rotonda (2 pont), 6. Lövőre SE (1 pont).

  • A következő forduló párosítása:
    Szeptember 29. (hétfő) 18.15 óra: Lövőre SE-Altatás SE, 19 óra: Két Testvér Pizzéria-Cefre FC, 19.45 óra: Belo BT-Liberi, 20.30 óra: Rotonda-Párosláb United. Október 1. (szerda) 18.30 óra: One Beer-Párosláb United.

 

