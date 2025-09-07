szeptember 7., vasárnap

Kosárlabda

2 órája

Bajnokinak is beillő edzőmérkőzést nyert meg az Alba ellen a hosszabbításban a Kaposvár

Címkék#Alba#Vojvoda#Kaposvári KK

A Marcali Kosárlabda Gála keretén belül játszotta le újabb felkészülési mérkőzését a Kaposvári KK a Vojvoda Dávid vezette Alba Fehérvár ellen. Az izgalmas mérkőzésen látványos megoldásokból nem volt hiány, ami a helyi utánpótláskorú fiataloknak tetszett a legjobban. A remek szervezésű gálán megteltek a lelátók és igazi bajnoki hangulatot teremtettek a marcali sportcsarnokban.

A találkozót Rosics Uros és Tarján Izsák a 3x3-as Eb miatt, Anthony Parker pedig kisebb fájdalom miatt hagyta ki a Kaposvári KK mérkőzését.

Két nap alatt két felkészülési meccset játszott a Kaposvári KK. Fotó: Böcz Zoltán
Két nap alatt két felkészülési meccset játszott a Kaposvári KK
Fotók: Böcz Zoltán

Az első percekben nem volt mezőnykosara a somogyiaknak, de Jadyn Parkernek köszönhetően nem engedte nagyon elhúzni az Albát a kaposvári gárda. Paár Márk és Mylik Wilson tripláival közelebb léptek, majd Filipovity Péter faultos kosarával már közel volt az egyenlítés is 18–20-as állásnál 2 perccel a negyed vége előtt.

A második játékrész első percei Puska Bencéé voltak, aki gyorsan három kosárral egy labdaszerzéssel és egy gólpasszal segítette csapatát. A nagyszünet előtti percekben szoros maradt az állás, nem tudott könnyű kosarat szerezni a Fehérvár 41–44-es állásnál. Egy percnyi pontatlan játék azonban elég volt ahhoz, hogy gyorsan ismét előnyre tegyenek szert Vojvodáék. Darrion Trammell triplája után 44–52-es állással mentek pihenni a csapatok.

Az Amerikából hazatérő Filipovity Péter megállíthatatlan volt a palánk alatt

A harmadik negyedben voltak jó megoldásai a zöld-fehéreknek, de az Alba tartotta a vezetését. A záró felvonásra komolyabb, 13 pontos előnyt dolgozott ki a Fehérvár, amit aztán rövid időn belül le tudtak dolgozni Filipovityék. Az utolsó két percet Trammell hármasával kezdték a kaposváriak, amivel egy pontra zárkóztak. Ezt pedig Filipovity lefordulás utáni remek kosara követte, amivel először vezettek a meccsen 97–96-nál. Az izgalmas végjátékban kaposvári triplára fehérvári 2+1-es megoldás jött válaszul, így 101–101 után hosszabbítással folytatódott a marcali gála.

Bajnoki hangulatot teremtett a két szurkológárda és a marcali közönség a Kaposvári KK meccsén

A somogyiak kezdték jobban a ráadást, de hamarosan az Alba került 4 pontos előnybe az utolsó percekre. Sikerült azonban ezt a különbséget is ledolgoznia Dzunics együttesének és Parker horogdobásával már két ponttal vezettek is kevesebb mint 30 másodperccel a vége előtt. Innen már nem tudott fordítani a Fehérvár. Két nap alatt második felkészülési találkozóját nyerte meg a Kaposvár.

KVGY Kaposvári KK–Alba Fehérvár–Kometa115–111 h.u. (22–27, 22–25, 27–27, 30–22, 14–10)
Marcali, Kiss László Sportcsarnok. V.: Földesi Á., Popgyákunik B. Benedek Z.
KVGY Kaposvári KK: Trammell 21/9, Buzás B., Szőke Bálint 13/3, Kis R. 1, Parker 12. Csere: Filipovity P. 32/3, Paár M. 14/6, Wilson 10/6, Völgyi M. 1, Puska B. 11/3. Simon B. 
Vezetőedző: Dzunics Braniszlav. Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

 

 

