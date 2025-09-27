Hősies csatában vesztett a bajnok otthonában a Kometa Kaposvár

Más-más célokért harcol majd a bajnokságban a két alakulat. Míg a szolnokiak a bajnoki címvédés reményében kezdték a pontvadászatot, addig a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub elé a nyáron alakult új klubvezetés a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célul.

A bajnok otthonában rajtolt a somogyi alakulat. Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub óriási csatát vívott a szolnokiakkal. Fotóillusztráció: Bálizs Zsuzsa

Hősies küzdelmet vívott a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub

Jól rajtoltak a sérült Szőkét és Völgyit is nélkülöző kaposváriak, akik nem illetődtek meg és bátor akciókkal tartották a lépést a hazaiakkal. A védekezés is jól működött hat perc alatt tíz pontig jutott az Olaj, a somogyiaknak pedig rendre volt válaszuk. A negyed vége is kiegyenlített küzdelmet hozott, hiába estek be a szolnoki triplák mindig visszakapaszkodtak a kaposváriak.

Agresszív letámadással kezdtek a második negyedben a szolnokiak, akik több lepattanójuknak is köszönhetően többször próbálkozhattak kosárszerzéssel. Mivel a triplákat is jó százalékkal értékesítették négy pontos előnyt szereztek 33–29-nél. Többször is lépéshibát ítéltek a somogyiak ellen, a hazaiak pedig közel tíz pontos előnyt építettek. A szünetig óriási fölényben volt a Szolnok a lepattanók terén, a támadó szekcióban 15-öt gyűjtöttek a két kaposvárival szemben. Ennek ellenére Rosics bravúros triplájával 44–43 állt az eredményjelzőn, amikor pihenőre vonultak a csapatok.

Filipovity szerezte az első kaposvári pontokat a harmadik negyedben, majd Trammel is betalált távolról. Időben váltott azonban a Szolnok, így 60–55-nél már Dzunics kért időt. A záró szakasz előtt a volt kaposvári Krnjajkszi állította be a 70–63-as eredményt. Az utolsó szakaszban Kis Raul hamar kipontozódott, de a kiválóan küzdő vendégek nem zökkentek ki. A 34. percben Barnes kapott technikait reklamálásért, a somogyiak pedig 73–75-nél ismét átvették a vezetést. Óriási izgalmakat hozott a végjáték, amelyben ismét fordított az Olaj, az utolsó dobást Trammel kihagyta, így a hazaiak örülhettek.

NB I./A csoportos Férfikosárlabda-bajnokság - első forduló:

NHSZ Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK 89–86 (24–24, 20–19, 26–20, 19–23)

Szolnok, Városi Sportcsarnok, 1600 néző. Vezette: Földházi Tamás Péter, Győrffy Pál Attila, Pozsonyi László.

NHSZ Szolnoki Olajbányász: Somogyi (9/3), Pallai (24/18), Vrabac (5/3), Barnes (10/6), Skeens (15). Csere: Holt (8/3), Molnár M. (6), Krnjajszki (9/3), Rudner (3/3). Vezetőedző: Vedran Bonic.

Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell (19/6), Wilson (25/15), Filipovity P. (11), Kis R. (-), Parker (3). Csere: Paár M. (6), Walker (16/9), Tarján I. (2), Rosics U. (4/3). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5, 7. perc: 14–12, 12. perc: 33–27, 17. perc: 41–35 23. perc: 49–53, 27. perc: 60–55, 32. perc: 72–65, 37. perc: 78–79.

Kipontozódott: Kis R. (a 32. percben).