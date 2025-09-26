A bajnok otthonában rajtol a Kometa

A somogyiak elérték céljukat, hiszen egy éves kitérő után visszajutottak az élvonalba. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub vezetése is megújult a nyáron, az átigazolási szezonban pedig megpróbálták a lehető legütőképesebb csapatot kialakítani.

A látottak alapján jól sikerült a felkészülés. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata a bajnoki címvédő ellen kezd Fotó: Lang Róbert

Nagyon nehéz rajtra számíthat az élvonalba visszatérő Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata

Az, hogy ez mennyiben sikerült, a következő hónapok fognak választ adni. Ebben mindenképp nagy segítséget nyújthat az amerikai évei után visszatérő saját nevelésű Filipovity Péter. Az ő leigazolása igazán a bravúr kategóriába sorolható.

A felkészülés során megvívott összecsapások mindenképp bizakodásra adhatnak okot. A csapatnak van tartása, ha hátrányba is került az aktuális riválisa ellen, nem esett össze, hanem rendre vissza tudott kapaszkodni, és rendre fordított is. Az Atomerőmű SE és az Alba Fehérvár legyőzése is komoly fegyvertény, még akkor is, ha az előkészületi meccseken nem a végeredmény az elsődlegesen fontos. A kaposvári csapatot próbálták összerakni, hogy több felállásban is közel azonos teljesítményre legyen képes. Összesen kilenc meccset vívtak, megnyerték az Orosz László Emléktornát, a Göcsej Kupán két ponttal maradtak le a döntőről, így a harmadik helyen zártak.

– A legfontosabb az, hogy a kitűzött célokhoz sikerült olyan csapatot összerakni, amellyel el is lehet ezeket érni mondta Dzunics Braniszlav, a kaposváriak vezetőedzője a kaposváriak honlapjának. – Az eddigi eredményekből még nem szabad korai következtetéseket levonni. Több olyan győzelmünk is volt, ami egylabdás meccs volt. A győztes mentalitás szempontjából persze ez is pozitív látszott a csapaton az akarat. A játék bizonyos részeiben jók voltunk, de akad még olyan terület ahol fejlődnünk kell. A csapatban van győzni akarás. Ami pedig a szolnokiak elleni meccset illeti nagyon kemény, nehéz mérkőzésre számítok. Ez a Szolnok a bajnoki címvédésért játszhat ebben a szezonban is. Biztos vagyok benne, hogy ott lesznek a legjobbak között. A fiataljaink számára kihívás szempontjából nagyon jó meccs lesz ez. Ahogyan mondtam, a csapatunkban van versenyképesség és győzni akarás. Bízom benne, hogy úgy tudunk hozzáállni, ahogy kell és a maximumot fogjuk nyújtani.

A bajnoki rajt a következőképp alakul:

Szeptember 27.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK.