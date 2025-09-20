1 órája
Bronzzal zárta a Göcsej Kupát a Kometa-KVGY kosárlabdacspata
Bronzéremmel zárta a Göcsej Kupát Dzunics Braniszlav vezetőedző együttese. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata az osztrák Traiskirchen Lions ellen nyert a harmadik helyért rendezett összecsapáson.
A találkozóra tízes rotációval utazott el a csapat, hiszen Völgyi Marcell továbbra sem állt rendelkezésre kisebb sérülés miatt – adta hírül a somogyi együttes honlapja. Szőke Bálint sérülés, Tarján Izsák pedig betegség miatt nem húzott mezt a felkészülési időszak utolsó meccsén a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub gárdájában.
Tartalékos csapattal is győzött a kaposvári kosárlabda együttes
A végig szoros találkozó első perceiben a szomszédaink ragadták magukhoz a vezetést – folytatta beszámolóját a klub honlapja. Öt perc után 8–11-re vezette de a negyed végén már mi örülhettünk egypontos előnynek. A félidőt is sikerült jól zárni, pár ponttal tudtuk növelni a különbséget 47–42-es állásnál. A folytatásban is hasonló volt a játék képe, őriztük az előnyt, de tartotta a lépést a Traiskirchen is. Ez szerencsére az utolsó negyed végéig így maradt, így bronzéremmel zártuk a felkészülést a Göcsej Kupán.
A találkozón hat kaposvári játékos is tíz, vagy több pontot jegyzett. Lepattanók tekintetében Kis Raul jegyezte a legtöbbet 8 egységgel. Darrion Trammell pedig 6 labdaszerzéssel és 5 gólpasszal segítette a csapatot győzelemhez.
Nem kell sokat várni és a bajnoki rajt is eljön, szeptember 27-én 18 órakor a címvédő Szolnok ellenkezdjük meg a bajnokságot idegenben.
- Göcsej Kupa Nemzetközi Előkészületi Kosárlabda Torna – mérkőzés a harmadik helyért:
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Traiskirchen Lions 88–84 (26–25 21–17, 24–23, 17–19)
Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok. V.: Horváth A., Magyari V., Németh S.
Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub: Trammell (16/3), Puska B. (2), Paár M. (10), Kis R. (1), Parker (9/3). Csere: Filipovity P. (14), Wilson (14/3), Buzás B. (-), Walker (12/6), Rosics U. (10). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.