Bronzzal zárta a Göcsej Kupát a Kometa-KVGY kosárlabdacspata

A találkozóra tízes rotációval utazott el a csapat, hiszen Völgyi Marcell továbbra sem állt rendelkezésre kisebb sérülés miatt – adta hírül a somogyi együttes honlapja. Szőke Bálint sérülés, Tarján Izsák pedig betegség miatt nem húzott mezt a felkészülési időszak utolsó meccsén a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub gárdájában.

Begyűjtötték a bronzot a somogyiak. A kaposvári kosárlabdacsapat megverte az osztrákokat Fotóillusztráció: Bálizs Zsuzsa

Tartalékos csapattal is győzött a kaposvári kosárlabda együttes

A végig szoros találkozó első perceiben a szomszédaink ragadták magukhoz a vezetést – folytatta beszámolóját a klub honlapja. Öt perc után 8–11-re vezette de a negyed végén már mi örülhettünk egypontos előnynek. A félidőt is sikerült jól zárni, pár ponttal tudtuk növelni a különbséget 47–42-es állásnál. A folytatásban is hasonló volt a játék képe, őriztük az előnyt, de tartotta a lépést a Traiskirchen is. Ez szerencsére az utolsó negyed végéig így maradt, így bronzéremmel zártuk a felkészülést a Göcsej Kupán.

A találkozón hat kaposvári játékos is tíz, vagy több pontot jegyzett. Lepattanók tekintetében Kis Raul jegyezte a legtöbbet 8 egységgel. Darrion Trammell pedig 6 labdaszerzéssel és 5 gólpasszal segítette a csapatot győzelemhez.

Nem kell sokat várni és a bajnoki rajt is eljön, szeptember 27-én 18 órakor a címvédő Szolnok ellenkezdjük meg a bajnokságot idegenben.

Göcsej Kupa Nemzetközi Előkészületi Kosárlabda Torna – mérkőzés a harmadik helyért:

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Traiskirchen Lions 88–84 (26–25 21–17, 24–23, 17–19)

Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok. V.: Horváth A., Magyari V., Németh S.

Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub: Trammell (16/3), Puska B. (2), Paár M. (10), Kis R. (1), Parker (9/3). Csere: Filipovity P. (14), Wilson (14/3), Buzás B. (-), Walker (12/6), Rosics U. (10). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.