Kosárlabda

1 órája

Hiányzói ellenére hengerelt a döntőben a Kometa

A hazai csapat nyerte a Kaposvár Arénában rendezett XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktornát. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese az NKA Universitas Pécs gárdáját verte nagyon magabiztos teljesítménnyel.

Kun Zoltán

Szombaton a Kaposvár Arénában folytatódott a XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese pénteken a Szegedet verve jutott be a döntőbe, ahol az NKA Universitas Pécs volt az ellenfele. A harmadik helyért a Budapesti Honvéd és az SZTE Szedeák csapott össze.

kaposvári kosárlabda
Wilson volt az egyik legjobb.  A kaposvári kosárlabda-csapat újabb felkészülési meccseket vívott Fotó: Lang Róbert

Újabb felkészülési állomáshoz ért a kaposvári kosárlabda-csapat

  • A harmadik helyért: 
    SZTE Szedeák–Budapesti Honvéd 62–92 (21–25, 13–31, 15–18, 13–18)
    Kaposvár Aréna, 200 néző. Vezette: Lengyel Ádám, Sörlei A., Nagy Zs.

Nem a legjobb előjelekkel várhatta a torna fináléját a hazai alakulat. A kaposváriaknál nem léphetett pályára a betegséggel bajlódó Filipovity Péter, ami már az első meccsen is érzékeny veszteség volt a somogyiaknak. Rajta kívül  Völgyi Marcell kisebb sérülést szedett össze a Szeged elleni találkozón, Jadyn Parker pedig szintén lebetegedett. 
Trammel két ziccerével indított a somogyi alakulat, majd Walker óriási zsákolását tapsolhatták meg a somogyi szurkolók. A negyed második fele a pécsieké volt, akik Meleg és Durmo révén léptek el. A legjobbkor jött Paár triplája, így legalább tíz pontnyira (11–21) felzárkózhattak a kaposváriak. A negyed végére három egységnyit sikerült faragni a hátrányból, ám a kapott 27 pont bizonyította, hogy a védekezéssel komoly gondok voltak. Javítottak is a folytatásban a hazaiak, így 24–29-nél már Bojan Szalaticsnak kellett időt kérnie. Wilson triplájával megvolt az egyenlítés 33–33-nál, Puska találata után pedig jöhetett az újabb vendég időkérés 40–38-nál. A 19. percben Bojan Szalatics, a pécsiek vezetőedzője kapott technikait heves reklamálása miatt, a somogyiak pedig Szőke zsákolásával gyarapították pontjaikat. Jobban rajtoltak a pihenőt követően a somogyiak, Walker két triplát is bevert hamar, így tíz fölé kúszott a különbség. A fissen érkező Paár és Tarján új lendületet adtak a Kaposvárnak, ezzel pedig kereken húsz pontnyi volt a két csapat közti távolság. Az utolsó percekben már csak a különbség mértéke volt kérdéses, a somogyiak tornagyőzelmét már nem fenyegette veszély.

Kaposvári Kosárlabd Kulb fogadta a Szedeák csapatát

Fotók: Lang Róbert

 

  • A döntőben:
    Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub–NKA Universitas Pécs 103–80 (21–28, 27–17, 30–13, 25–22)
    Kaposvár, Kaposvár Aréna, 400 néző. Vezette: Goda László, Radnóti Miklós, Benedek Zoltán. 
    Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell (17/6), Puska B. (9/3), Szőke Bálint (4), Kis R. (5), Walker(17/9). Csere: Rosics (5/3), Buzás B. (5/3), Tarján I. (9/3), Paár M. (12/6),  Wilson (20/12), Simon B. (-). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav. Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.
    NKA Universitas Pécs: Csarapics (17), Brbaklics (8/3), Durmo (16), Meleg (6), Pohto (7). Csere: Lukácsi (5/3), Rátgéber (2), Bor (9/3), Mezőfi (3/3), Szita (5/3), Burony (-), Dorotic (2). Vezetőedző: Bojan Szalatics.
    Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2, 7. perc: 8–21, 12. perc: 21–29, 17. perc: 40–32, 22. perc: 53–48, 27. perc: 69–56, 32. perc: 83–61, 37. perc: 96–76.

A XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna végeredménye: 1. Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub–NKA, 2. Universitas Pécs, 3. Budapesti Honvéd, 4. SZTE Szedeák. 
Különdíjasok:
Legjobb játékos (MVP): Darion Trammell (Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub), legjobb kaposvári játékos: Paár Márk. 

 

