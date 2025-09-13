Hiányzói ellenére hengerelt a döntőben a Kometa

Szombaton a Kaposvár Arénában folytatódott a XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese pénteken a Szegedet verve jutott be a döntőbe, ahol az NKA Universitas Pécs volt az ellenfele. A harmadik helyért a Budapesti Honvéd és az SZTE Szedeák csapott össze.

A harmadik helyért:

SZTE Szedeák–Budapesti Honvéd 62–92 (21–25, 13–31, 15–18, 13–18)

Kaposvár Aréna, 200 néző. Vezette: Lengyel Ádám, Sörlei A., Nagy Zs.

Nem a legjobb előjelekkel várhatta a torna fináléját a hazai alakulat. A kaposváriaknál nem léphetett pályára a betegséggel bajlódó Filipovity Péter, ami már az első meccsen is érzékeny veszteség volt a somogyiaknak. Rajta kívül Völgyi Marcell kisebb sérülést szedett össze a Szeged elleni találkozón, Jadyn Parker pedig szintén lebetegedett.

Trammel két ziccerével indított a somogyi alakulat, majd Walker óriási zsákolását tapsolhatták meg a somogyi szurkolók. A negyed második fele a pécsieké volt, akik Meleg és Durmo révén léptek el. A legjobbkor jött Paár triplája, így legalább tíz pontnyira (11–21) felzárkózhattak a kaposváriak. A negyed végére három egységnyit sikerült faragni a hátrányból, ám a kapott 27 pont bizonyította, hogy a védekezéssel komoly gondok voltak. Javítottak is a folytatásban a hazaiak, így 24–29-nél már Bojan Szalaticsnak kellett időt kérnie. Wilson triplájával megvolt az egyenlítés 33–33-nál, Puska találata után pedig jöhetett az újabb vendég időkérés 40–38-nál. A 19. percben Bojan Szalatics, a pécsiek vezetőedzője kapott technikait heves reklamálása miatt, a somogyiak pedig Szőke zsákolásával gyarapították pontjaikat. Jobban rajtoltak a pihenőt követően a somogyiak, Walker két triplát is bevert hamar, így tíz fölé kúszott a különbség. A fissen érkező Paár és Tarján új lendületet adtak a Kaposvárnak, ezzel pedig kereken húsz pontnyi volt a két csapat közti távolság. Az utolsó percekben már csak a különbség mértéke volt kérdéses, a somogyiak tornagyőzelmét már nem fenyegette veszély.