Kosárlabda

Döntőt játszik a Kometa az emléktornán

Pénteken a Kaposvár Arénában megkezdődött a XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese a Szegedet verve jutott be a szombati döntőbe, ahol az NKA Universitas Pécs lesz az ellenfele.

Kun Zoltán

A somogyiak idén is megemlékeznek egykori csapatkapitányukról, a tragikus körülmények közt elhunyt Orosz Lászlóról. A kaposvári kosárlabda egykori képviselője 2011-ben, 40 esztendősen hunyt el.

kaposvári kosárlabda
Hazai pályán szerepelnek a somogyiak. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub legyőzte a Szegedet Fotó: lang Róbert

Egykori centerére emlékezik az előkészületi tornával a kaposvári kosárlabda-csapat

A torna első összecsapásán a Budapesti Honvéd és az NKA Universitas Pécs együttesei találkoztak. A baranyaiak pontosabb játékkal rukkoltak elő és győzelmükkel biztosították helyüket a torna szombati döntőjében.

  • XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna - első nap:

Budapesti Honvéd–NKA Universitas Pécs 82-62 (12–21, 21–22, 16–24, 13–15)
Kaposvár Aréna, 200 néző. Vezette: Goda László, Jakab László, Jankovics Viktor.

Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub–SZTE Szedeák 97–82 (21–17, 15–20, 24–25, 37–20)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 400 néző. Vezette: Tőzsér Dániel, Frányó Péter, Téczely Roland.
Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell (22/18), Puska B. (1), Szőke Bálint (4), Kis R. (3/3), Parker (2). Csere: Rosics (6/6), Buzás B. (4), Paár M. (9), Walker(11/3), Wilson (24/9), Völgyi M. (6), Simon B. (5/3). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav. Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.
SZTE-Szedeák: Vulikics (16/9), Fortune (11/3), Cseh (14/3), Zsíros (6/6), Records (14). Csere: Drenovac (18/3), Polányi (3/3), Papp B. (-). Vezetőedző: Simándi Árpád. Edző: Nemes Péter.
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–6, 7. perc: 13–16, 12. perc: 21–18, 17. perc: 25–30, 22. perc: 41–39, 17. perc: 51–52, 32. perc: 65–64, 37. perc: 81–74.
A kaposváriaknál nem léphetett pályára a betegséggel bajlódó Filipovity Péter, ami érzékeny veszteség volt a somogyiaknak. A távolról jól dobó vendégek szereztek vezetést a találkozón, de még a negyed vége előtt sikerült fordítani Völgyi szép dobásával. Drenovac triplájával előbb egyenlítettek a folytatásban a szegediek, majd a vezetést is megszerezték a sok dobást rontó hazaiakkal szemben. A szünet előtt Drenovac pöccintése nyomán alakult ki a félidő 36–37-es eredménye. 
A pihenőt követően nagy adok-kapokba kezdtek a csapatok, ebből aztán a Szeged jött ki jobban, így Dzunicsnak Records zsákolása után 45–49-nél időt kellett kérnie. A záró szakasz előtt Trammell szerzett két triplát, amely az újabb egyenlítést hozta el 54–54-nél. A negyedik negyed is nagy csatát hozott a mérkőző felek közt, fej-fej mellett haladtak a csapatok. A 35. percben két távoli találattal kicsit ellépett a Kometa, a megszerzett előnnyel pedig jól sáfárkodtak a végjátékban a somogyiak. 
A XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna szombati programjában a bronzmeccs 15 órakor, míg a döntő 18 órakor kezdődik.

 

 

