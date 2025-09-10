szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Kosárlabda

45 perce

A csoportmeccsek jelentették a végállomást az Európa-bajnokságon

Címkék#u23#Csirke Ferenc#kvalifikációs#kaposvári kosárlabda#Európa#Franciaország#világbajnokság#Németország

Befejeződött koppenhágai 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság, melyen a női és a férfi válogatott is pályára lépett. Utóbbiban a érdekelt volt az NB I./A csoportos Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub két tagja, Rosics Uros és Tarján Izsák is.

Kun Zoltán

A Csirke Ferenc szövetségi kapitány által irányított együttes a bukaresti kvalifikációs tornát vette sikerrel, így jutott ki a dániai Európa-bajnokságra. A csapat 2022 után indulhatott ismét a 3x3-as kosárlabda kontinensvetélkedőn. A gárdát a kaposvári kosárlabda-együttes két tagja Rosics Uros, valamint Tarján Izsák mellett Komma László és Molnár Mátyás alkotta. Sztárokkal csatáztak a magyarok.

kaposvári kosárlabda
Nagyon nehéz csoportba kerültek a magyarok az Eb-n. A kaposvári kosárlabda képviselői helytálltak a sztárok ellen. Fotó: MKOSZ

A kaposvári kosárlabda képviselői helytálltak a sztárok ellen

A férfiak rendkívül kemény csoportba kerültek – írta beszámolójában a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. – A hagyományosan 3x3-as nagyhatalomnak számító Franciaország mellett az a Németország jutott nekik ellenfélül, akik a tavalyi ulánbátori U23-as világbajnokság döntőjében az Egyesült Államokat magabiztosan legyőzve lettek aranyérmesek. 
A magyar együttes a franciák ellen kezdett, és bár Komma és Rosics találataival 2-1-re még vezettek is, a találkozó következő nyolc pontját a kék-fehérek szerezték, alig hibázva támadásban (9–2). A rövidzárlatot követően némileg magára talált a magyar csapat. A Rosics és Molnár pontjaival zárkóztunk egészen 10–6-ig, ám újfent átvette a játék irányítását a francia csapat. Egy 8–1-es rohammal el is döntötte az érdemi kérdéseket Suhard állította be a végeredményt egy duplával (22–12).

A torna legatletikusabb gárdája, Németország ellen folytatta a magyar csapat. Hasonló volt a forgatókönyv az első derbihez, 1-1 után rákapcsoltak a németek, rendre eljutottak ziccerig vagy közeli dobásig, és egy 7–0-s futással 8–1-re elléptek. Molnár és Tarján pontjaival 10–4-re, majd 11–7-re jöttünk fel, Agyeman, Fertig és Beikame révén 16–8-ig nőtt a különbség. A végjátékban még történ pár kosárváltás, de a fizikális németek nem engedték közelebb a mieinket. Ezzel 21-13-as vereségével búcsúzott a kontinensviadaltól a férfi válogatott.

 

