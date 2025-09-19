A harmadik helyért játszhatnak a Göcsej kupán szombaton a kaposvári kosárlabdázók

Idén már 56. alkalommal rendezi meg a Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség a Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupát. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub több, mint egy évtizedes kihagyást követően kapott meghívást a nemzetközi előkészületi tornára.

Nagyot harcoltak a somogyiak. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub szombaton a harmadik helyért játszik Fotó: Bálizs Zsuzsa

Hajszálnyira volt a döntőtől a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata

Az ország egyik legrégebbi felkészülési tornáján pénteken az Egis Körmend ellen léptek pályára a kaposváriak a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. A házigazda Zalakerámia ZTE KK pedig az osztrák Traiskirchen Lions alakulata ellen játszott a somogyiak találkozóját követően. A kaposvári csapatunkból Völgyi Marcell kisebb sérülés miatt hiányzott, míg ellenfél három játékost (Doktor, Kiss M. és Ohams) nélkülözött szintén sérülés miatt – adta hírül a delfinek.hu. Az első negyedben már előnyt szereztek a vasiak, akik 21–27-re vezettek. A kaposváriaknál Anthony Walker ekkor már 6 pontnál járt. A második játékrészben kicsivel tudott még előnyén növelni a Körmend, 15 pontos hátrányból várhattuk a folytatást a nagyszünetben. A harmadik periódust ugyan megnyerték, de mindössze egy ponttal, így a záró negyedre nem faragtak sokat a hátrányon a somogyiak. A csapatukból tíz pont fölé Darrion Trammell, Mylik Wilson és Puska Bence jutott 30 percnyi játék után. Az utolsó felvonásban ezúttal is begyújtotta a rakétákat Dzunics együttese, ugyanis hiába volt a 14 pontos körmendi előny csaknem megnyerte a Kaposvár a találkozót. 40 másodperccel a vége előtt még 90–98 volt az állás, de aztán elfogyott az idő és szoros meccsen 99–101-re kikaptak a zöld-fehérek a Göcsej Kupa első mérkőzésén.

56. Göcsej Kupa Nemzetközi Kosárlabda Torna – első mérkőzés:

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend 99–101 (21–28, 17–25, 28–27, 33–21)

Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok. V.: Földesi Á., Hovárth A., Németh S.

Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell (15/9), Paár M. (12/6), Szőke Bálint (5/3), Kis R. (3), Parker (2). Csere: Filipovity P. (9), Walker (14/12), Tarján I. (2), Wilson (27/18), Rosics U. (-), Puska B. (10/6), Buzás B. (-). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Egis Körmend: Avery (22/6), Kiss B (11/6), Davis (9/3), Durázi (21), Moore (14), Ivosev (7), Ferencz (17/15), Nagy P. (-), Hansen D. (-). Vezetőedző: Teo Hojč.

A kaposváriak szombaton 16 órakor a Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions mérkőzés vesztesével játsszanak a bronzéremért.