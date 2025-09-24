3 órája
Korábban kezd a Kaposvár, előre hozták a Falco elleni összecsapást
Máris módosult az NB I./A csoportos pontvadászat menetrendje. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata korábban fogadja a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely gárdáját.
A kaposváriak a tervezettnél korábban, már október 8-án találkoznak a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely gárdájával a Kaposvár Arénában. Így már a harmadik bajnoki forduló előtt bemutatkozhatnak a somogyiak hazai pályán.
A változást a szombathelyiek kezdeményezték a nemzetközi kupaszereplésük miatt. A kérésnek eleget tett a kaposvári klub vezetése.
A bajnoki rajt a következőképp alakul:
Szeptember 27.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK.
Október 2.: SZTE-Szedeák–Kometa-KVGY Kaposvári KK.
Október 8.: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Október 11.: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd