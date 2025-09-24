Korábban kezd a Kaposvár, előre hozták a Falco elleni összecsapást

A kaposváriak a tervezettnél korábban, már október 8-án találkoznak a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely gárdájával a Kaposvár Arénában. Így már a harmadik bajnoki forduló előtt bemutatkozhatnak a somogyiak hazai pályán.

A változást a szombathelyiek kezdeményezték a nemzetközi kupaszereplésük miatt. A kérésnek eleget tett a kaposvári klub vezetése.

A bajnoki rajt a következőképp alakul:

Szeptember 27.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK.

Október 2.: SZTE-Szedeák–Kometa-KVGY Kaposvári KK.

Október 8.: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Október 11.: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd