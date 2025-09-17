szeptember 17., szerda

Kosárlabda

1 órája

A legjobbak közt folytathatják a sportiskolások

Címkék#Kaposvári Sportközpont és Sportiskola#KASI#u19#Gáspár#sportiskolás#Óbudai Kaszások#Kiemelt Felsőházban#junior

Remek eredménnyel biztosította be tagságát a Kiemelt Felsőházban a sportiskolások együttese. Az U19-es junior pontvadászat selejtezőjében mindhárom találkozóját megnyerte a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola A jelű csapata. A kaposvári kosárlabda ifjú képviselői ezzel a korosztály legjobbjaival versenyezhetnek.

Kun Zoltán

A somogyi vármegyeszékhelyen rendezték a junior bajnoki selejtező C csoport küzdelmeit. Az eseményen a kaposvári kosárlabda ifjú képviselői is komoly szerepet játszottak.

kaposvári kosárlabda
Remekelt Szőke Balázs és Filipovics Gordan edző csapata. Három győzelmet arattak a selejtezőben a kaposvári kosárlabda ifjú képviselői 
Fotó: KASI

Újabb sikert aratott a kaposvári kosárlabda utánpótlása

– Négy csapat részvételével zajlott a torna, melyen körmérkőzések alapján dőlt el a helyezések sorsa – tájékoztatott a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola közösségi oldala. Az első helyezett csapat a  Kiemelt Felsőházban (1-10.), a 2-3. helyezett együttesek a Kiemelt Alsóházban (11-20.), a 4. pedig a Regionális Bajnokságban folytathatja majd a szereplést. Az első hely megszerzését tűzte ki célul a  kaposvári csapat. Ennek megfelelően nagy erőbedobással, energikusan léptek fel a fiúk a mérkőzéseken. Eredményes kosárlabdát bemutatva szerepeltek. Minden játékosunk nagyon jól, motiváltan kosárlabdázott, mindenki tudott pontokat szerezni. A szép hárompontos találatok, és a látványos zsákolások sem hiányoztak a repertoárból. Végül három sima győzelemmel sikerült megszerezni a csoport első helyezését, így októbertől a legjobb 10 között folytathatja szereplését a junior bajnokságban Szőke Balázs és Filipovics Gordan edzők csapata.

  • A junior bajnoki (U19) selejtezők kaposvári eredményei:

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola A–Óbudai Kaszások/A 98–67 (29–21, 22–10, 24–19, 23–17)
KASI/A: Látrányi Á. (6), Halmai Zs. (9/3), Kreka B. (5), Czeibert S. (10), Gáspár B. (16). Csere: Trombitás M. (11), Gálos Zs. (14), Schlichter B. (7), Sághy T. (4), Bakai B. (14/3), Szvath M. (2). Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.
KASI/A–Újpest-MT/A 118–51 (31–17, 34–14, 28–8, 25–12)
KASI/A: Látrányi Á. (12), Halmai Zs. (4), Kreka B. (8), Czeibert S. (23/3), Gáspár B. (4). Csere: Gálos Zs. (15/3), Schlichter B. (14), Sághy T. (13/6), Trombitás M. (10/3), Bakai B. (13), Szvath M. (2). Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.
KASI/A–Falco-Vulcano Energia KC/A 102–56 (26–18, 25–4, 38–15, 13–9)
KASI/A: Látrányi Á. (10/6), Halmai Zs. (16/9), Kreka B. (5/3), Czeibert S. (18/3), Gáspár B. (7). Csere: Schlichter B. (5), Sághy T. (6/6), Bakai B. (17/3), Trombitás M. (6), Gálos Zs. (12), Szvath M. (-). Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. 
A junior bajnoki selejtező C csoport végeredménye: 1. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola/A, 2. Óbudai Kaszások/A, 3. Falco-Vulcano Energia KC/A, 4. Újpest-MT/A.

 

