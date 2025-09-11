szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

45 perce

Tragikus sorsú kapitányukra emlékeznek a kaposvári kosárlabdázók

Címkék#kapitány#Vojvoda Dávid#Orosz László#Budapesti Honvéd SE#Benő#Kaposvár#Hendlein Roland#Kaposvári Kosárlabda Klub

Hosszú évek óta emlékeznek előkészületi tornával Orosz Lászlóra. Az egykori válogatott játékos kétszer is szerepelt a kaposvári kosárlabda-csapatban, ahol a kapitányi posztot is betöltötte.

Kun Zoltán

Hihetetlen, de már 2011 óta nincs velünk Orosz László, az egykori válogatott játékos. A kaposvári kosárlabda-csapat néhai kapitánya tragikus körülmények közt hunyt el. Holttestét a Sopron melletti Lövérekben, az erdőben találták meg. 

kaposvári kosárlabda
A remek center évekig volt a somogyi csapat tagja. A kaposvári kosárlabda klub kapitányi tisztét is betöltötte Fotó: Lang Róbert 

Tornával emlékeznek a kaposvári kosárlabda-csapat egykori kapitányára

Orosz László 1971-ben született Miskolcon. A tehetséges játékosra rögtön felfgyeltek és hamar a fővárosba csábították. A centerként játszó Orosz a Tungsramban szerepelt először, majd a Tungsram-Honvéd BT nevű együttessel szerezte első magyar bajnoki címét. Zsoldos András csapatával összesen négyszer is ünnepelhetett aranyérmet. Az 1997-/1998-as szezon ezüstérme után került Kaposvárra. Az első somogyi korszakában olyan társai voltak a pályán, mint Filipovics Gordan (aki edzőként ma is a szakmai stáb tagja), Góbi Henrik, vagy Bencze Tamás. A csalódást keltő 9. helyet követően aztán az 1999/2000-es szezonban az akkor Klíma-Vill-Purina Kaposvári SE néven szereplő gárda Magyar András vezetőedzővel az addigi legjobbnak számító ötödik helyet érte el a pontvadászatban.

A magyar válogatottban is alapember volt 

Ezt követően évekig a MOL-Szolnok, majd a Pécsi VSK-Pécs Expo gárdáiban lépett pályára egészen 2006-ig. Ekkor igazolt vissza a kaposváriakhoz. Abban a csapatban Filipovics Gordan mellett többek közt Hendlein Roland, Szőke Balázs, Vojvoda Dávid, és Kiss Kornél is együtt szerepelt vele. Összesen négy szezont töltött a somogyiaknál. A 2011/2012-es bajnokságot már nélküle tervezték Kaposváron, akkor döntött úgy, hogy Sopronba költözik. Sajnos már soha nem tudjuk meg, hogy miként folytatódott volna pályafutása. A 120 alkalommal a magyar válogatottban szereplő játékos 40 évesen hunyt el. Összesen 204 tétmeccsen viselte a kaposvári alakulat mezét. 

Emléke előtt adózva még abban az évben jótékonysági meccset szerveztek Budapesten, a Dózsa György úti Honvéd-csarnokban, amelyen a régi Danone-Honvéd csapott össze a 90-es évek válogatottjával.
– A 90-es évek óta összetartó ez a válogatott, jóban-rosszban együtt vagyunk. Sajnos, most egy szomorú ok miatt gyűlünk össze, de természetesen mindenki ott lesz – hangsúlyozta az esemény előtti sajtótájékoztatón Gulyás Róbert. Góbi Henrik hozzáfűzte: – Bár nem teljesült Benő álma, hogy a gyermekeivel egy csapatban játsszon, de így valamennyit talán pótolhatunk belőle.

Akkor számos meghatározó kosárlabdázó tiszteletét tette. 

  • A csapatok keretei a következők voltak

Danone-Honvéd: Heinrich Róbert, Mihály Gyula, Dávid Kornél, Sitku Ernő, Krasovecz Péter, Knézy Jenő, Szabó József, Kovács Gábor, Mészáros Áron, Boros Zoltán, Mészáros Zalán, Nagy Zoltán. Edzők: Mészáros Lajos, Zsoldos András, Kamarás György.
A 90-es évek válogatottja: Gulyás Róbert, Czigler László, Góbi Henrik, Gémes Levente, Zsebe Ferenc, Mérész Tamás, Pankár Tibor, Bodrogi Csaba, Bencze Tamás, Fodor Gergely, Németh István, Kálmán László, Halm Roland. Edzők: Patonay Imre, Rezák László.

Kaposváron 2011 őszén rendezték meg az első Orosz László Emléktornát, melyet a Kecskemét nyert meg. A döntőben a Fekete Ádám vezetőedző által irányított kaposváriakat verték meg. Idén a XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna nevet viseli a rendezvény, melyet péntektől rendeznek a Kaposvár Arénában.

Orosz Lászlóra emlékeznek Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

Szeptember 12-én 16 órakor a Budapest Honvéd együttese csap össze az NKA Universitas Pécs csapatával. A hazai színeket képviselő klub 18 óra 30 perckor kezd a SZTE Szedeák alakulata ellen. Másnap, szombaton 16 órakor következhet a bronzmeccs, melyet a pénteki két összecsapás vesztes gárdái vívnak majd. A torna döntője ezt követően 18 órakor kezdődik. A napi jegyeket 2000 forintért lehet megvásárolni, míg a belépés 14 év alatt és 70 felett ingyenes. A már megvásárolt bérletek érvényesek a tornára. A Kaposvár Aréna kapuit pénteken 15 óra 30 perckor nyitják, szombaton pedig 14 órakor lehet belépni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu