Tragikus sorsú kapitányukra emlékeznek a kaposvári kosárlabdázók
Hosszú évek óta emlékeznek előkészületi tornával Orosz Lászlóra. Az egykori válogatott játékos kétszer is szerepelt a kaposvári kosárlabda-csapatban, ahol a kapitányi posztot is betöltötte.
Hihetetlen, de már 2011 óta nincs velünk Orosz László, az egykori válogatott játékos. A kaposvári kosárlabda-csapat néhai kapitánya tragikus körülmények közt hunyt el. Holttestét a Sopron melletti Lövérekben, az erdőben találták meg.
Tornával emlékeznek a kaposvári kosárlabda-csapat egykori kapitányára
Orosz László 1971-ben született Miskolcon. A tehetséges játékosra rögtön felfgyeltek és hamar a fővárosba csábították. A centerként játszó Orosz a Tungsramban szerepelt először, majd a Tungsram-Honvéd BT nevű együttessel szerezte első magyar bajnoki címét. Zsoldos András csapatával összesen négyszer is ünnepelhetett aranyérmet. Az 1997-/1998-as szezon ezüstérme után került Kaposvárra. Az első somogyi korszakában olyan társai voltak a pályán, mint Filipovics Gordan (aki edzőként ma is a szakmai stáb tagja), Góbi Henrik, vagy Bencze Tamás. A csalódást keltő 9. helyet követően aztán az 1999/2000-es szezonban az akkor Klíma-Vill-Purina Kaposvári SE néven szereplő gárda Magyar András vezetőedzővel az addigi legjobbnak számító ötödik helyet érte el a pontvadászatban.
A magyar válogatottban is alapember volt
Ezt követően évekig a MOL-Szolnok, majd a Pécsi VSK-Pécs Expo gárdáiban lépett pályára egészen 2006-ig. Ekkor igazolt vissza a kaposváriakhoz. Abban a csapatban Filipovics Gordan mellett többek közt Hendlein Roland, Szőke Balázs, Vojvoda Dávid, és Kiss Kornél is együtt szerepelt vele. Összesen négy szezont töltött a somogyiaknál. A 2011/2012-es bajnokságot már nélküle tervezték Kaposváron, akkor döntött úgy, hogy Sopronba költözik. Sajnos már soha nem tudjuk meg, hogy miként folytatódott volna pályafutása. A 120 alkalommal a magyar válogatottban szereplő játékos 40 évesen hunyt el. Összesen 204 tétmeccsen viselte a kaposvári alakulat mezét.
Emléke előtt adózva még abban az évben jótékonysági meccset szerveztek Budapesten, a Dózsa György úti Honvéd-csarnokban, amelyen a régi Danone-Honvéd csapott össze a 90-es évek válogatottjával.
– A 90-es évek óta összetartó ez a válogatott, jóban-rosszban együtt vagyunk. Sajnos, most egy szomorú ok miatt gyűlünk össze, de természetesen mindenki ott lesz – hangsúlyozta az esemény előtti sajtótájékoztatón Gulyás Róbert. Góbi Henrik hozzáfűzte: – Bár nem teljesült Benő álma, hogy a gyermekeivel egy csapatban játsszon, de így valamennyit talán pótolhatunk belőle.
Akkor számos meghatározó kosárlabdázó tiszteletét tette.
- A csapatok keretei a következők voltak
Danone-Honvéd: Heinrich Róbert, Mihály Gyula, Dávid Kornél, Sitku Ernő, Krasovecz Péter, Knézy Jenő, Szabó József, Kovács Gábor, Mészáros Áron, Boros Zoltán, Mészáros Zalán, Nagy Zoltán. Edzők: Mészáros Lajos, Zsoldos András, Kamarás György.
A 90-es évek válogatottja: Gulyás Róbert, Czigler László, Góbi Henrik, Gémes Levente, Zsebe Ferenc, Mérész Tamás, Pankár Tibor, Bodrogi Csaba, Bencze Tamás, Fodor Gergely, Németh István, Kálmán László, Halm Roland. Edzők: Patonay Imre, Rezák László.
Kaposváron 2011 őszén rendezték meg az első Orosz László Emléktornát, melyet a Kecskemét nyert meg. A döntőben a Fekete Ádám vezetőedző által irányított kaposváriakat verték meg. Idén a XIV. MTOK-Intersport Orosz László Emléktorna nevet viseli a rendezvény, melyet péntektől rendeznek a Kaposvár Arénában.
Orosz Lászlóra emlékeznek KaposváronFotók: Lang Róbert
Szeptember 12-én 16 órakor a Budapest Honvéd együttese csap össze az NKA Universitas Pécs csapatával. A hazai színeket képviselő klub 18 óra 30 perckor kezd a SZTE Szedeák alakulata ellen. Másnap, szombaton 16 órakor következhet a bronzmeccs, melyet a pénteki két összecsapás vesztes gárdái vívnak majd. A torna döntője ezt követően 18 órakor kezdődik. A napi jegyeket 2000 forintért lehet megvásárolni, míg a belépés 14 év alatt és 70 felett ingyenes. A már megvásárolt bérletek érvényesek a tornára. A Kaposvár Aréna kapuit pénteken 15 óra 30 perckor nyitják, szombaton pedig 14 órakor lehet belépni.