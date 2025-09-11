Tragikus sorsú kapitányukra emlékeznek a kaposvári kosárlabdázók

Hihetetlen, de már 2011 óta nincs velünk Orosz László, az egykori válogatott játékos. A kaposvári kosárlabda-csapat néhai kapitánya tragikus körülmények közt hunyt el. Holttestét a Sopron melletti Lövérekben, az erdőben találták meg.

A remek center évekig volt a somogyi csapat tagja. A kaposvári kosárlabda klub kapitányi tisztét is betöltötte Fotó: Lang Róbert

Tornával emlékeznek a kaposvári kosárlabda-csapat egykori kapitányára

Orosz László 1971-ben született Miskolcon. A tehetséges játékosra rögtön felfgyeltek és hamar a fővárosba csábították. A centerként játszó Orosz a Tungsramban szerepelt először, majd a Tungsram-Honvéd BT nevű együttessel szerezte első magyar bajnoki címét. Zsoldos András csapatával összesen négyszer is ünnepelhetett aranyérmet. Az 1997-/1998-as szezon ezüstérme után került Kaposvárra. Az első somogyi korszakában olyan társai voltak a pályán, mint Filipovics Gordan (aki edzőként ma is a szakmai stáb tagja), Góbi Henrik, vagy Bencze Tamás. A csalódást keltő 9. helyet követően aztán az 1999/2000-es szezonban az akkor Klíma-Vill-Purina Kaposvári SE néven szereplő gárda Magyar András vezetőedzővel az addigi legjobbnak számító ötödik helyet érte el a pontvadászatban.

A magyar válogatottban is alapember volt

Ezt követően évekig a MOL-Szolnok, majd a Pécsi VSK-Pécs Expo gárdáiban lépett pályára egészen 2006-ig. Ekkor igazolt vissza a kaposváriakhoz. Abban a csapatban Filipovics Gordan mellett többek közt Hendlein Roland, Szőke Balázs, Vojvoda Dávid, és Kiss Kornél is együtt szerepelt vele. Összesen négy szezont töltött a somogyiaknál. A 2011/2012-es bajnokságot már nélküle tervezték Kaposváron, akkor döntött úgy, hogy Sopronba költözik. Sajnos már soha nem tudjuk meg, hogy miként folytatódott volna pályafutása. A 120 alkalommal a magyar válogatottban szereplő játékos 40 évesen hunyt el. Összesen 204 tétmeccsen viselte a kaposvári alakulat mezét.

Emléke előtt adózva még abban az évben jótékonysági meccset szerveztek Budapesten, a Dózsa György úti Honvéd-csarnokban, amelyen a régi Danone-Honvéd csapott össze a 90-es évek válogatottjával.

– A 90-es évek óta összetartó ez a válogatott, jóban-rosszban együtt vagyunk. Sajnos, most egy szomorú ok miatt gyűlünk össze, de természetesen mindenki ott lesz – hangsúlyozta az esemény előtti sajtótájékoztatón Gulyás Róbert. Góbi Henrik hozzáfűzte: – Bár nem teljesült Benő álma, hogy a gyermekeivel egy csapatban játsszon, de így valamennyit talán pótolhatunk belőle.