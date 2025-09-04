szeptember 4., csütörtök

Kosárlabda

Világsztárok ellen lépnek pályára a kaposvári kosárlabdázók az Eb-n

A női és a férfi válogatott is szerepel a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokságon. Utóbbi csapatban ott lesz a pályán az NB I./A csoportos Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub két tagja, Rosics Uros és Tarján Izsák is.

Kun Zoltán

A 2025/2026-os szezonban a somogyiaknál szereplő két játékos nem panaszkodhatott eseménytelen napokra az elmúl időszakban. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub játékosai Debrecenben léptek pályára a World Tour Masters torna csoportkörében.

kaposvári kosárlabda
Elutazott az Eb-re a magyar küldöttség. A kaposvári kosárlabda-csapatot két játékos képviseli FOTÓ: MKOSZ 

Két játékost ad a válogatottba a kaposvári kosárlabda-csapat

A nagy érdeklődéssel kísért 3x3-as profi pénzdíjas mérkőzéssorozaton a nőknél Győr, míg a férfiaknál Debrecen néven lépett pályára a magyar válogatott. Utóbbit a korábban játékosként Kaposváron is megforduló Csirke Ferenc vezette szövetségi kapitányként. Ennek a csapatnak tagja Tarján Izsák és Rosics Uros is. A férfi válogatott a csoportmeccsek során két nagyon szoros meccset vívott. Előbb az esélyes szerb Liman ellen maradtak alul, igaz mindössze 21–20-ra-, majd a német Skyliners-től kaptak ki 20–18-ra. A két vereség a búcsút jelentette ugyan, ám ezt mindenképp emelt fővel tehették a magyar csapat tagjai.   
A debreceni fellépés után jöhet a kontinenstorna.

NB FIBA 3X3 (32 of 40)

A férfiak a bukaresti kvalifikációs tornát vették sikerrel, így jutottak ki a dániai Európa-bajnokságra. A csapat 2022 után indulhat ismét a 3x3-as kosárlabda kontinensvetélkedőn. Az Eb-n nagyon nehéz csoportba kerültek Rosicsék. A tavalyi párizsi olimpián ezüstérmet nyerő franciák mellett a világbajnoki negyedik hellyel büszkélkedő németek lesznek az ellenfelek a B-csoportban. Nem lesz könnyű dolga tehát a Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Rosics Uros összeállítású magyar válogatottnak. A kaposváriak közül tehát ketten is játszhatnak a sztárok ellen.
– Most a nyáron többet tudtunk együtt készülni, mint máskor, hat tornán vettünk részt – jelentette ki Csirke Ferenc szövetségi kapitány az MTI-nek adott interjújában. – A múlt héten kétszer is egylabdás meccset veszítettünk el nagy hajrában a debreceni World Touron, nagyon erős ellenfelekkel szemben. 

NB FIBA 3X3 (20 of 40)

A júniusi selejtezőhöz képest teljesen átalakult a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott, amely Jakab Máté szövetségi kapitány szerint így is esélyes a továbbjutásra a pénteken kezdődő koppenhágai Európa-bajnokságon. A magyarok a bukaresti kvalifikációs tornáról jutottak ki az Eb-re, a kaposvári nevelésű Kiss Virág, Turner Yvonne, Lelik Réka és Papp Klaudia harcolta ki a részvételt. A keret jelentősen átalakult azóta. Az Eb-n a Tenyér Zsófia, Szerencsés Tamara, Budácsik Dorottya és Laufer Gabriella alkotta válogatott szerepel majd Koppenhágában Jakab Máté szövetségi kapitány irányításával.

A sportág tizedik kontinenstornáján minden trióból az első két csapat jut tovább a vasárnapi negyeddöntőbe.

  • Az Eb csoportbeosztása, nők:

A csoport: Hollandia, Ausztria, Litvánia. B csoport: Franciaország, Ukrajna, Azerbajdzsán. C csoport: Magyarország, Spanyolország, Nagy-Britannia. D csoport: Németország, Lengyelország, Dánia.

  • Férfiak:

A csoport: Szerbia, Svájc, Olaszország. B csoport: Magyarország, Franciaország, Németország. C csoport: Hollandia, Lettország, Írország. D csoport: Litvánia, Ausztria, Dánia.

  • A női válogatott csoportmérkőzései:

Szombat, 13 óra: Magyarország–Nagy-Britannia. 19 óra: Magyarország–Spanyolország.

  • A férfi válogatott csoportmérkőzései:

Szombat, 12.25 óra: Magyarország–Franciaország. 15.25 óra: Magyarország–Németország.

 

 

