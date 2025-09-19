Idegenben is pontokért szállnak harcba a kaposvári tekézők

A hazaiak eddig mindössze egy meccset játszottak. A nyitányon elmaradt a Szanki OBSE elleni hazai mérkőzésük – számolt be róla a kaposvári tekeklub. A második fordulóban aztán Szegedi TE otthonában kaptak ki, az egyetlen pontjukat Horváth Márton szerezte, ráadásul nem is akármilyen teljesítménnyel, hiszen 648 fát dobott, s 3:1-re verte Karsai Dániel Lászlót.

Farkas Ádám jól érzi magát a somogyiaknál. A kaposvári tekecsapat jól mutatkozott be a Szuperligában Fotó: Lang Róbert

Győzelemmel folytatná a bajnoki pontvadászatot a kaposvári tekecsapat

A kaposváriak két győzelemmel kezdték a legfelsőbb osztályt, előbb Herendről hozták el a pontokat, majd az Investment-Közút-csarnokban verték magabiztosan a Szanki OBSE egyletét. Az első fordulóban 3622, míg legutóbb 3751 fáig jutottak, ami nagyon jó előjel a következő fordulókat tekintve. Ráadásul több kiemelkedő egyéni teljesítmény is született, ezt bizonyítja az is, hogy bár még csak két játéknap ment le, Kozma Károly (671 fa), Farkas Ádám (663 fa), Farkas Sándor (650 fa), Juhász Bence (628 fa), Németh Máté (630, illetve 626 fa) és Pintér Károly (616 fa) is szerepelt már a forduló hazai, illetve vendégcsapatában.

– Nagyon jól érzem magam Kaposváron, sokkal jobban, mint arra előzetesen számítottam – fogalmazott Farkas Ádám. – Gyorsan ment a beilleszkedés, mert a társak sokat segítettek. Az első meccs is jól sikerült, hiszen amellett, hogy nyertünk, sikerült jó teljesítménnyel segíteni az együttest.

– A Balogunyom ellen mindenképpen győzelmet várok, hiszen úgy gondolom, senkitől sem kell félnünk, még idegenben sem – hangsúlyozta Farkas Ádám. – De természetesen ez nem azt jelenti, hogy fél vállról vennénk a találkozót, mindent bele fogunk adni.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. szombaton, 14 órától Sopronban, a Scarbantia SE ellen lép dobóállásba. Vélhetően nagy csatára lehet számítani, hiszen mindegyik együttes százszázalékos.