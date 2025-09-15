szeptember 15., hétfő

Teke

Tökéletes napot zártak a kaposvári tekézők

Győzelemnek örülhettek a második fordulóban a kaposváriak. Három meccs, három győzelem, ez volt a mérlege a somogyi vármegyeszékhelyen az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub szuperligás felnőtt és ifjúsági, valamint NB II.-es csapatának.

Az élvonalbeli egylet(ek) a Szanki OBSE, míg a második számú együttes az AD Flexum TKE gárdáját verte meg – adta hírül a klub beszámolója. – Hamisítatlan tekés nap volt, egymás után három mérkőzést nézhettek meg a kaposvári teke szurkolók.

kaposvári teke
Nem kegyelmeztek az ellenfeleknek. A kaposvári teke sikeres napot zárt Fotó: Lang Róbert

Nem adtak esélyt az ellenfeleknek a kaposvári teke képviselői

A sort az NB II-esek AD Flexum TKE elleni összecsapása nyitotta. Az első sorban Kis Richárd és Pintér György magabiztosan hozta a pontokat, középen volt ugyan egy kis izgalom, de végül Wagner Mihály és Németh Tibor is nyert. Ám nem engedett ki a házigazda, hiszen az utolsó sorban Nagy Gergő pazar teljesítményt nyújtott, és Kálny Krisztián is sikerrel zárt. A 3520 fa az NB I.-ben is jónak mondható, sőt...

Aztán következett a szuperligás együttes ifjúsági csapata, a Ripli-testvérek nagyot harcoltak és végül behúzták a meccset. Barnabás új egyéni csúcsa (561 fa) is kellett a diadalhoz.

A főattrakció természetesen a legfelsőbb osztály meccse volt, ahol hazai közönség előtt is bemutatkoztak az investmentesek. Már az első sorban kijött, más-más célokért küzd a két fél. A mindig megbízható, háromszoros világbajnok Farkas Sándor 650 fával tette le a névjegyét, de Juhász Bence 628-as teljesítménye is megsüvegelendő. A második pároknál a kétszeres vb-győztes Botházy Péternek nem úgy ment a játék, ahogy azt megszokhattuk tőle, de Pintér Károly fölényesen győzte le riválisát. Záróakkordként a hazaiaknál Kozma Károly és Németh Máté lépett dobóállásba. Előbbi egészen elképesztő formát mutatott és a szurkolók vastapsa mellett 671 fás teljesítménnyel vonulhatott le a pályáról. Németh Máté is elkapta azt a bizonyos fonalat és 626 egységet tett a közösbe.

A 3751 összfa több mint biztató eredmény a továbbiakra nézve, ráadásul mindkét fél az eddigi legjobb eredményét érte el.

  • Szuperliga – 2. forduló:

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Szanki OBSE 7–1 (3751–3226)
Eredmények: Farkas Sándor 650–Tóth Bagi József 551 (4:0); Juhász Bence 628–Cserényi Lajos 503 (4:0); Botházy Péter 560–Iványi László 567 (1:3); Pintér Károly 616–Kállai Zoltán 491 (3:1); Németh Máté 626–Rávai Viktor 585 (2:2); Kozma Károly 671–Mózer László 529 (4:0).
Ifjúsági mérkőzés – 2. forduló:
Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Szanki OBSE 4–0 (1114–1066)
Eredmények: Ripli Benedek 553–Forczek Zsombor 514 (2:2); Ripli Barnabás 561–Pekker Róbert 552 (2:2).
NB II., Nyugati csoport – 2. forduló:
Investment Közutasok Kaposvári TK II.–AD Flexum TKE 8–0 (3520–3274)
Eredmények: Kis Richárd 569–Ledó Zoltán (Nagy Lajos) 509 (3:1); Pintér György 599–Horváth Roland 563 (4:0); Németh Tibor 551–Dobos Gábor 533 (2:2); Wagner Mihály 581–Virág Péter 553 (2:2); Kálny Krisztián 577–Artner Ferenc 555 (3:1); Nagy Gergő 643–Nagy Balázs 561 (4:0).

 

