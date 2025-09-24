szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulók
Teke

1 órája

Veretlenek maradtak a kaposvári felnőtt tekecsapatok

#Investment Közutasok KTK#Pintér Károly#Balogunyom TK#szuperligás#Nagy Gergő#Farkas Sándor#eredmények#Horváth Márton

Idegenbeli mérkőzéssel folytatta szereplését a férfi teke Szuperligában az Investment Közutasok KTK. A kaposvári tekeklub tagjai nem hagytak kétséget, hogy a mérkőző felek közül melyik a jobb csapat.

Sonline.hu

Az Investment Közutasok KTK szuperligás csapata a Balogunyom TK, míg az NB II-es együttese Sopronból, a Scarbantia SE otthonából hozta el a két pontot. Ezzel mindkét kaposvári teke egylet őrzi veretlenségét a bajnokságban.

kaposvári teke
Farkas Ádám 610 fát ért el. Továbbra is veretlenek az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub tagjai a Szuperligában Fotó: Lang Róbert

Nem kegyelmezett az ellenfélnek az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub csapata

– A legfelsőbb osztályban az ifjúsági mérkőzésen ugyan a hazaiak nyertek, de Ripli Benedek kiválóan gurított. Összesen 585 fát döntött le, s ezzel nagy csatában pontot szerzett – adta hírül a klub. – Testvére, a mindössze 15 esztendős, Barnabás is jól teljesített, de ennek ellenére kikapott. A felnőtteknél öt vendégjátékos is 600 felett dobott, mindössze egy csapat-, s nyolc szettpontot engedélyeztek ellenfelüknek a kaposváriak, akik végül magabiztos győzelmet arattak, de nézzük, miként látta a meccset Farkas Ádám.
– A saját és a csapat teljesítményével sem vagyok maradéktalanul elégedett – fogalmazott az Investment Közutasok Kaposvári TK tekézője. – Nem úgy ment a játék, ahogy azt előzetesen elvártam volna magamtól, bár az utolsó sorban azért már fel tudtam venni a ritmusomat. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Balogunyom pályája eredményes, de azért van benne egy kis „furfang”. Hoztuk a kötelezőt, lépkedünk tovább a céljaink felé, de a folytatásban ennél több kell, főleg koncentrációban – hangsúlyozta a játékos. – Ha külön-külön nézzük a párharcokat, akkor látszik, hogy nagyot küzdöttek a hazaiak, szépen kapaszkodtak felfelé, pláne a középső sorban, de végül nálunk – szinte – mindenki a javára tudta fordítani a saját meccsét.
Farkas Ádám kiemelte: a mögöttük hagyott három összecsapás kiválóan szolgálta a felkészülést az NBC-kupára, de ahogy fogalmazott a Szentgotthárd elleni következő bajnokira is nagyon oda kell figyelniük, mert erős társulat a vasi, mely képes meglepetést okozni.

  • Férfi Teke Szuperliga – 3. forduló:

Balogunyom TK–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 1–7 (3528–3686)
Eredmények: Józsa Gábor (Bíró Benjámin Barnabás) 539–Farkas Sándor 612 (1:3); Horváth Márton 575–Nagy Gergő 612 (1:3); Virág Bence 583–Németh Máté 598 (1:3); Svajda Zoltán 645–Pintér Károly 628 (2:2); Szabó Attila 601–Kozma Károly 626 (2:2); Kuslics Gergely 585–Farkas Ádám 610 (1:3).

  • Férfi Teke Szuperliga – 3. forduló, ifjúságiak:

Balogunyom TK–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 3–1 (1157–1124)
Eredmények: Tóth Levente 583–Ripli Benedek 585 (2:2); Völgyi Ádám 574–Ripli Barnabás 539 (3:1).

  • Férfi Teke NB II., Nyugati csoport – 3. forduló:

SCARBANTIA SE–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 3–5 (3066–3115)
Eredmények: Kiricsi Sándor 504–Pintér György 528 (1:3); Cihlár Helmut 527–Wagner Mihály 536 (2:2); Nagy Bálint 487–Németh Tibor 548 (0:4); ifj. Kocsis Gyula 514–Miklós Gyula 507 (2:2); Turner Miklós 508–Kis Richárd 497 (2,5–1,5); Zsirai Gyula 526–Kálny Krisztián 499 (2:2).

 

