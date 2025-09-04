Herenden kezdi a bajnokságot a kaposvári tekecsapat

Nyitány a Szuperligában. Három meghatározó játékos is érkezett a bajnokságra: Kozma Károly Répcelakról, Pintér Károly és Farkas Ádám pedig az előző szezon bajnokától, a Zalaegerszegi TK-tól tette át székhelyét a somogyi vármegyeszékhelyre – tájékoztatott a kaposvári tekecsapat.

Alaposan megerősítette keretét a somogyi alakulat. A kaposvári tekecsapat a 2025/2026-os szezonban is a Szuperligában szerepel FOTÓ: KTK

Idegenben rajtol a megerősített kaposvári tekecsapat

– Az aktuális ellenfelünk a második helyen zárta az NB I. Nyugati csoportját, s mindössze egységnyi hátránya volt az első pozíciót megszerző Ajka Kristály SE mögött. Az előző idényben az összátlaguk, 3377,3, a hazai 3419, míg az idegenbeli 3334 fa volt, a csapatcsúcsuk 3470 volt.

– Nem érdemtelenül jutottak fel az élvonalba a Veszprém vármegyeiek, hiszen nagyon jó játékosok alkotják az együttesüket – fogalmazott Botházy Péter, az Investment Közutasok Kaposvári TK játékosedzője. – Ezért az első dobástól az utolsóig oda kell figyelnünk, azaz nem vehetjük félvállról a meccset. Természetesen a két bajnoki pontért utazunk Herendre, hiszen ebben a szezonban nagy, de reális célokat támasztottunk magunk elé.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK felnőtt kerete:

Botházy Péter (játékosedző), Farkas Ádám, Farkas Sándor, Juhász Bence, Kozma Károly, Nagy Gergő, Németh Máté, Pintér Károly.

Távoztak: –.

Érkeztek: Farkas Ádám (Zalaegerszegi TK), Kozma Károly (Répcelaki SE), Pintér Károly (Zalaegerszegi TK).

Az ifjúsági keret: Balogh Kristóf, Leposa Olivér, Ripli Barnabás, Ripli Benedek.

Az NB II. Nyugati csoportjában szereplő Investment Közutasok Kaposvári TK II. szombaton, 14 órától a Csornai TSE otthonában lép dobóállásba.