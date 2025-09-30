Rangadóval indul az idény

A Dunántúl egyetlen klubjaként vág neki az E.ON férfi vízilabda OB I. új idényének a Kaposvári VK, amely az előző két szezonban is bejutott felsőházba, s ezúttal is oda igyekszik. Surányi László tanítványainak dolga azonban nem könnyű, hiszen már a nyitányon szembe találják magukat az egyik legnagyobb ellenlábasukkal, a Szegeddel, amely ugyancsak a legjobb nyolc közé igyekszik. A bajnokság bár csak most kezdődik, de így is kiélezett, ádáz küzdelem várható a pontokért.

A fehér sapkás Kaposvári VK hazai medencében kezdi az E.ON férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os idényét

Fotó: Muzslay Péter

– Egy kemény küzdelmet várok, hiszen ez a meccs, még így is, hogy az első fordulóban rendezik, sok mindenről dönt majd – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedző. – Aki megszerzi a három pontot, fél lábbal már a nyolc között érezheti magát.

Nemzetközi mérkőzéssel készült a Kaposvári VK

A KVK az elmúlt napokban a horvát VK Solaris ellen négy felkészülési meccset is vívott három nap leforgása alatt. A nemzetközi porondra készülő sibeniki gárda nagyszerű ellenfele volt a somogyiaknak, ugyanis végig nagy küzdelemre sarkallta Dőry Farkasékat.