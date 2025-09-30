3 órája
Rangadóval indul az idény
Szerdán 19 órakor a Szegedi VSE Goodwill Pharma Fortacell csapata érkezik a Csik Ferenc Versenyuszodába. A Kaposvári VK számára így rögtön egy rangadóval indul az E.ON férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os idénye.
A Dunántúl egyetlen klubjaként vág neki az E.ON férfi vízilabda OB I. új idényének a Kaposvári VK, amely az előző két szezonban is bejutott felsőházba, s ezúttal is oda igyekszik. Surányi László tanítványainak dolga azonban nem könnyű, hiszen már a nyitányon szembe találják magukat az egyik legnagyobb ellenlábasukkal, a Szegeddel, amely ugyancsak a legjobb nyolc közé igyekszik. A bajnokság bár csak most kezdődik, de így is kiélezett, ádáz küzdelem várható a pontokért.
– Egy kemény küzdelmet várok, hiszen ez a meccs, még így is, hogy az első fordulóban rendezik, sok mindenről dönt majd – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedző. – Aki megszerzi a három pontot, fél lábbal már a nyolc között érezheti magát.
Nemzetközi mérkőzéssel készült a Kaposvári VK
A KVK az elmúlt napokban a horvát VK Solaris ellen négy felkészülési meccset is vívott három nap leforgása alatt. A nemzetközi porondra készülő sibeniki gárda nagyszerű ellenfele volt a somogyiaknak, ugyanis végig nagy küzdelemre sarkallta Dőry Farkasékat.
Felrepedt fejbőr és monokli, a horvátok az edzőmeccsen sem vesznek vissza
Csökkent a pályaméret
Az E.ON férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os idénye eltér az előzőtől, ugyanis az alapszakaszban csak egyszer találkoznak egymással a csapatok, így kiemelten fontos szerepe van a sorsolásnak, ami nem igazán kedvezett a somogyiaknak. A Kaposvári VK a várható riválisai közül a Szegedet, az Egert és a Miskolcot fogadhatja a Csik Ferenc Versenyuszodában. Szembetűnő változás lesz a pályák mérete, ugyanis 33-ról 25 méterre csökken a játéktér hosszúsága, ami minden bizonnyal gyorsabb játékot és több gólt hoz majd magával. Ami viszont hasonló az előző idényhez: a bajnokság alapszakaszában ezúttal sem születhet döntetlen. Amennyiben a négy negyed során nem bírnak egymással a csapatok, úgy ötméterespárbajra kerül sor, melynek győztese kettő, míg vesztese egy pontot kap.
- A Kaposvári VK csapatához a nyáron csatlakozó Szabó Gergő így várja a Szeged elleni mérkőzést: