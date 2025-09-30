szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

18 perce

Rangadóval indul az idény

Címkék#Surányi László#OB I#Kaposvári VK#vízilabda

Szerdán 19 órakor a Szegedi VSE Goodwill Pharma Fortacell csapata érkezik a Csik Ferenc Versenyuszodába. A Kaposvári VK számára így rögtön egy rangadóval indul az E.ON férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os idénye.

Klein Péter Nándor

A Dunántúl egyetlen klubjaként vág neki az E.ON férfi vízilabda OB I. új idényének a Kaposvári VK, amely az előző két szezonban is bejutott felsőházba, s ezúttal is oda igyekszik. Surányi László tanítványainak dolga azonban nem könnyű, hiszen már a nyitányon szembe találják magukat az egyik legnagyobb ellenlábasukkal, a Szegeddel, amely ugyancsak a legjobb nyolc közé igyekszik. A bajnokság bár csak most kezdődik, de így is kiélezett, ádáz küzdelem várható a pontokért.

A Kaposvári VK a Szeged ellen kezdi a bajnokságot
A fehér sapkás Kaposvári VK hazai medencében kezdi az E.ON férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os idényét
Fotó: Muzslay Péter

– Egy kemény küzdelmet várok, hiszen ez a meccs, még így is, hogy az első fordulóban rendezik, sok mindenről dönt majd – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedző. – Aki megszerzi a három pontot, fél lábbal már a nyolc között érezheti magát.

Nemzetközi mérkőzéssel készült a Kaposvári VK

A KVK az elmúlt napokban a horvát VK Solaris ellen négy felkészülési meccset is vívott három nap leforgása alatt. A nemzetközi porondra készülő sibeniki gárda nagyszerű ellenfele volt a somogyiaknak, ugyanis végig nagy küzdelemre sarkallta Dőry Farkasékat.

Csökkent a pályaméret

Az E.ON férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os idénye eltér az előzőtől, ugyanis az alapszakaszban csak egyszer találkoznak egymással a csapatok, így kiemelten fontos szerepe van a sorsolásnak, ami nem igazán kedvezett a somogyiaknak. A Kaposvári VK a várható riválisai közül a Szegedet, az Egert és a Miskolcot fogadhatja a Csik Ferenc Versenyuszodában. Szembetűnő változás lesz a pályák mérete, ugyanis 33-ról 25 méterre csökken a játéktér hosszúsága, ami minden bizonnyal gyorsabb játékot és több gólt hoz majd magával. Ami viszont hasonló az előző idényhez: a bajnokság alapszakaszában ezúttal sem születhet döntetlen. Amennyiben a négy negyed során nem bírnak egymással a csapatok, úgy ötméterespárbajra kerül sor, melynek győztese kettő, míg vesztese egy pontot kap.

  • A Kaposvári VK csapatához a nyáron csatlakozó Szabó Gergő így várja a Szeged elleni mérkőzést: 
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu