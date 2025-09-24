Felrepedt fejbőr és monokli, a horvátok az edzőmeccsen sem vesznek vissza

Az E.ON férfi vízilabda OB I. küzdelmei október elsején kezdődnek a Kaposvári VK számára, így Surányi László tanítványai a felkészülés végéhez közelednek. A somogyi pólósok nehéz helyzetben vannak, ami az edzőmeccseket lekötését illeti, hiszen az egész Dunántúlon csak a KVK szerepel az első osztályban, emiatt pedig nehéz megfelelő ellenfelet találniuk. Így igencsak remekül jött számukra, hogy az egyik volt játékosukon, Mijic Dávidon keresztül felvették a kapcsolatot a VK Solaris csapatával, amely az elmúlt három nap során a Csik Ferenc Versenyuszodában készült.

A Kaposvári VK több edzőmeccset is vívott a VK Solarissal

Fotó: Muzslay Péter

A második számú európai kupasorozatra, az Eurokupára készülő VK Solaris hétfőn érkezett Kaposvárra, s egészen szerdáig készült a somogyi megyeszékhelyen, ahol négy edzőmeccset is vívott a Kaposvári VK ellen.

– Négy alkalommal is kétkapuztunk a Solarissal, ebből három félhivatalos edzőmeccs volt, ugyanis ezekre pécsi, illetve nagykanizsai játékvezetők érkezetek – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Az elsőn 17–17-es döntetlent játszottunk, a másodikon 17–15-re kikaptunk, míg a harmadikon 12–11-re nyertek a horvátok. A Solaris, ha minimálisan is, de előttünk jár, igaz, nálunk Hárai Balázs megsérült, így ő csak egy meccsen tudott részt venni, bízom benne, hogy a Szeged elleni bajnokin már hadra fogható lesz. Nagyon nehéz, kőkemény edzőmeccseket vívtunk, de úgy gondolom, hogy helyt álltunk egy európai kupainduló ellen, és remekül szolgálta a felkészülésünket az elmúlt pár nap, mely során érződött, hogy komoly meccshiánnyal küzdünk. Ez abban mutatkozott meg, hogy ami az edzéseken tökéletesen működött, az a meccsszituációban teljes káosz volt. Fokozatosan léptünk előre, az utolsó edzőmérkőzésen pedig már egészen jó volt. A csapaton látszott a fáradtság, így egy kis pihenőt kapnak.

Felvette a versenyt a Kaposvári VK

– A horvátok a taktikára alapoznak mindent, sakkszerűen játsszák a vízilabdát, mindenkinek megvan a helye, amitől nem lehet eltérni, míg nálunk sokkal szabadabb a játék, vannak váratlan megoldások – mondta a két ország közti különbségről Surányi László. – Emellett a horvátok sokkal keményebben vízilabdáznak, nem félnek odacsapni, ez érződött az edzőmeccseken is, így van, akinek felrepedt a fejbőre és van aki monoklit szerzett.