Felemás mérleggel zártak a kasisok

Elindult az új bajnoki idény a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola csapatai számára is. Az U20-as junior-együttes, valamint a második vonalban érdekelt kasi U15-ös gyermekcsapat egyaránt megkezdte a küzdelmeket.

KFelemás mérleggel zártak a kasisok. Képünk illusztráció!

JUNIOROK (U20)

A Kasi USE I. osztályú junior (U20-as) „sárga” csapata a somogyi megyeszékhelyen a MATE Kaposvári Campus sportcsarnokában kezdte az új idényt. A KHG-KNRC három játékosával – Borhi Lucával, Horváth Lilivel, valamint a nyáron érkezett Kristóf Lucával – felálló házigazda kaposváriak bemutatkozásként kerek 100 percig tartó négy játszmás találkozón alulmaradtak a Bp. Vasas SC „piros” csapatától, majd némi pihenő után 66 perc alatt sima 3–0-ra verték a Szolnoki SPC együttesét.

Eredmények: Bp. Vasas SC „piros”–Kasi USE „sárga” 3–1 (17, –22, 22, 24); Kasi USE „sárga”–Szolnoki SPC 3–0 (26, 13, 19).

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE „sárga” I. osztályú junior (U20-as) csapata: Ferencz Emese (csapatkapitány), Borhi Luca, Horváth Lili, Kristóf Luca, Bánki Dalma, Kovács Krisztina Jázmin, Antal Boglárka, Borovszky Dorottya, Vida Eszter Dorka, Rádi Zoé Zóra, Závodny Dorka, Kalmár Lili Kata (liberó), Pálfi Eszter (liberó), az edzőjük Sipos Lili.

GYERMEKEK (U15)

A Kasi USE II. osztályú gyermek (U20-as) „sárga” csapata Székesfehérváron a MÁV Előre SC Olasz utcai utánpótlás-központjában mutatkozott be. Az első fellépésükön 98 perces csatában 3–2 arányban alulmaradtak a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiával szemben – pedig már 2–0-ra mentek a somogyiak –, majd utána 59 perc alatt 3–0-ra diadalmaskodtak a házigazda Székesfehérvári MÁV Előre SC „kék” csapata felett.

Eredmények: Szent Benedek Röplabda Akadémia, Balatonfüred–Kasi USE „sárga” 2–3 (–23, –10, 23, 13, 4); Kasi USE „sárga”–Székesfehérvári MÁV Előre SC „kék” 3–0 (13, 25, 15).

A Kasi „sárga” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Klikk Léna Róza (csapatkapitány), Ribarics Emília, Farkas Eszter, Antal Boglárka, Király Enikő, Lengyel Noémi, Varga Hanna, Márfi Réka, Szabari Sára Viktória, Zahradnyik Emma Kornélia, Uri Sára, Kis Krisztina, Kőszegi Adrienn (liberó), Széchenyi Dorottya Sztella (liberó), az edzőik Márton-Hanusz Réka és Szabó Tamás.