Előbb nyertek, majd kikaptak a Kasi mini röpisei

SERDÜLŐK (U17)

Pécsen volt érdekelt a Koczor-Meló Edina vezényelte II. osztályú serdülő (U17-es) „sárga” egylet, amely mindkét mérkőzését magabiztosan 3–0 arányban nyerte. Előbb a házigazda Pécsi TE-PEAC „A”, majd az érdi Delta RSE „Tigrisek” csapatát verték egyaránt 67 perc alatt.

Eredmények: Kasi USE „sárga”–Pécsi TE-PEAC „A” 3–0 (23, 19, 21); Kasi USE „sárga”–Delta RSE „Tigrisek”, Érd 3–0 (17, 23, 18).

A Kasi USE „sárga” II. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Pabst Kamilla (csapatkapitány – liberó), Nock Rebeka, Bánki Dalma, Takács Luca, Varga Laura, Surányi Teréz, Magyar Kata Krisztina, Mátyási Zsófia, Horváth Ilona, Farkas Abigél Anna, az edzőjük Koczor-Meló Edina.

MINIK (U13)

Gödöllőn szólították pályára a Kertész Gabriella Ilona irányította I. osztályú mini (U13-as) „sárga” csapatot. A kaposváriak a bemutatkozó mérkőzésükön 54 perc alatt sima három játszmában verték a Veszprémi Egyetem SC „kék” együttesét, majd rögtön utána 76 perc alatt négy szettben alulmaradtak a házigazda MATE-GEAC „barna” alakulatával szemben.

Eredmények: Kasi USE „sárga”–Veszprémi Egyetem SC „kék” 3–0 (11, 19, 9); MATE-GEAC „barna”–Kasi USE „sárga” 3–1 (25, –21, 12, 19).

A Kasi USE „sárga” I. osztályú mini (U13-as) csapata: Varga Amanda (csapatkapitány), Varga Léna, Gulyás Natália, Dakos Noémi Petra, Torma Boglárka, Zarka Emma, László Letti, Gáspár Mira Liza, Vető Adrienn Vica, Várszegi Nóra, Varga Zoé Boglárka, Fantoly Sára Anna, az edzőjük Kertész Gabriella Ilona.

Hazai környezetben, a MATE Kaposvári Campus sportcsarnokában lépett pályára a Szabó Tamás vezette II. osztályú mini (U13-as) „kék” együttes. Az első fellépésükön 67 perc alatt négy szettben verték a Nyugat-Balatoni RSE-t, majd utána 68 perc alatt ugyancsak négy játszmában kikaptak a Veszprém Volley egyletétől.

Eredmények: Kasi USE „kék”–Nyugat-Balatoni RSE 3–1 (14, 10, –12, 11); Veszprém Volley–Kasi USE „kék” 3–1 (13, –21, 20, 15).

A Kasi USE „kék” II. osztályú mini (U13-as) csapata: Kampf Gerda (csapatkapitány), Schludt Dorina, Matics Kata, Beleznai Jázmin Valentina, Márton Gréta, Török Panka, Pelcz Lola, Balassa Mira, Széchenyi Krisztina Jázmin, Nagy Eszter Eperke, Baráturi Maja Zselyke, Nyári Léna, Schell Nóra, Hajmási Éda, az edzőjük Szabó Tamás.