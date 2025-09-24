Két húzóembere nélkül is győzelemmel rajtolt Dunaújvárosban a Kaposvári AC

A dunaújvárosi fellépésről hiányzott a somogyi együttes két vezéregyénisége, Dani Róbert és Major Ferenc; előbbi utánpótlás edzői tevékenysége, utóbbi pedig betegség miatt. Viszont bemutatkozott a Zalakarosról érkezett Kovács Antal, aki két győzelemmel debütált új csapatában. A házigazda Dunaújvárosi UE-DASE II. legjobbja Furka Attila volt, aki százszázalékos teljesítményt nyújtott, ám ez is kevés volt a nagyon egységesen játszó, remek teljesítményt nyújtó, a legutóbbi két szezonban bajnok vendég kaposváriak ellen.

A hétvégén, szombaton a székesfehérvári Honvéd Szondi György SE harmadik számú csapatának a vendége lesz a Kaposvári AC társulata, amely Fehérváron is győzni szeretne.

Dunaújvárosi UE-DASE II.–Kaposvári AC 6:12

A győztesek: Furka Attila 4, Idősebb Ármos József 1, valamint a Furka Attila, Bacsa Győző páros, illetve Fekete Zsuzsanna 3, Márton Kornél 3, Sándor Dániel 3, Kovács Antal 2, illetve a Fekete Zsuzsanna, Márton Kornél páros.