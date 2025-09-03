Két összecsapással hangolnak a héten a bajnoki rajtra a kaposvári kosárlabdázók

Mozgalmas hete van Dzunics Braniszlav vezetőedző együttesének. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata az edzések mellett két összecsapáson is pályára lép.

A héten sem unatkoznak a zöld mezes kaposvári kosárlabdázók Fotó: delfinek.hu

A pénteki meccs 17 órakor kezdődik Nagykanizsán a ZTE KK ellen. A jegyek egységesen 1000 forintba kerülnek, amellyel a Kanizsa KK utánpótlását támogatják a résztvevő szurkolók. Szombaton a marcali Kiss László Sportcsarnokban 18 órakor az Alba Fehérvár lesz az NB I./A csoportos bajnoki rajtra készülő kaposváriak ellenfele. A találkozót a Marcali Kosárlabda Gála keretében rendezik. Előtte 12 órakor Marcali U14–Siófok U14, 16 órától Marcali All Stars–Zrínyi KK összecsapásokat láthatnak az érdeklődők. A belépés díjtalan.