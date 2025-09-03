szeptember 3., szerda

Kosárlabda

52 perce

Két összecsapással hangolnak a héten a bajnoki rajtra a kaposvári kosárlabdázók

Címkék#ZTE#Marcaliban#Kiss László Sportcsarnokban#Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub#Marcali All Stars#Siófok U14#Alba Fehérvár#Dzunics Braniszlav#Nagykanizsa

Két előkészületi meccset is vívnak a héten az élvonalba visszatérő somogyi kosárlabdázók. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese pénteken Nagykanizsán a ZTE, míg szombaton Marcaliban az Alba Fehérvár ellen szerepel.

Kun Zoltán

Mozgalmas hete van Dzunics Braniszlav vezetőedző együttesének. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata az edzések mellett két összecsapáson is pályára lép. 

A héten sem unatkoznak a zöld mezes kaposvári kosárlabdázók Fotó: delfinek.hu

A pénteki meccs 17 órakor kezdődik Nagykanizsán a ZTE KK ellen. A jegyek egységesen 1000 forintba kerülnek, amellyel a Kanizsa KK utánpótlását támogatják a résztvevő szurkolók. Szombaton a marcali Kiss László Sportcsarnokban 18 órakor az Alba Fehérvár lesz az NB I./A csoportos bajnoki rajtra készülő kaposváriak ellenfele. A találkozót a Marcali Kosárlabda Gála keretében rendezik. Előtte 12 órakor Marcali U14–Siófok U14, 16 órától Marcali All Stars–Zrínyi KK összecsapásokat láthatnak az érdeklődők. A belépés díjtalan. 

 

