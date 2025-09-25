23 perce
Eláztak a csurgói gólzáporban a Budai Farkasok
A Somogy Vármegyei felnőtt és utánpótlás kézilabda csapatok is elkezdték a 2025/2026-os pontvadászatot a különböző osztályú bajnokságokban.
Somogy-Baranya Vármegyei Férfi Kézilabda bajnokság:
Vemafi KC-Siófok–Bácska SE 29–42 (15–22)
Legjobb siófoki góllövők: Papp G. 6 , Kövér B. 4, Horváth Cs. 4.
PTE PEAC-Medikus–BBSC 26–28 (12–15)
Ld: Ferbel 8, Szabó A. 7, Csábi 6.
Baranya-Somogy Vármegyei Női Kézilabda Bajnokság:
NIKÉ SE–Harkányfürdő SE 20–31 (8–13)
Ld.: Vida 9, Bakos Z. 6.
Utánpótlás Csapatok eredményei, Fiú U20 I. osztály Nyugat – 1. forduló:
PTE PEAC–Csurgói KK 28–34 (16–17)
NEKA–Agrofeed UNI SE Győr 37–28 (17–15)
2. forduló:
Széchenyi Egyetem HT Veszprém–NEKA 26–27 (15–17)
Csurgói KK–Carbonex Komló 22–29 (11–13)
3. forduló:
NEKA–Carbonex Komló 37–33 (22–17)
Csurgói KK–Budai Farkasok-RÉV 44–31 (18–14)
Fiú U18 I. osztály – Nyugat 1-3 forduló:
NEKA–Agrofeed UNI SE Győr 31–27 (18–12)
Veszprémi Kézilabda KFT–NEKA (elmaradt)
NEKA–Carbonex Komló 40–31 (20–13)