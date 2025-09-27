47 perce
Elbukott az újonc ellen a Csurgói KK
Négy góllal kapott ki az újonc Szigetszentmiklósi KSK ellen az Csurgói Kézilabda Klub csapata.
Nem tudott javítani pozícióján a Csurgói KK, amely az újonc otthonából is vereséggel távozott.
K&H férfikézilabda Liga - negyedik forduló:
Szigetszentmiklós KSK–Csurgói KK 32–28 (15–13)
Szigetszentmiklós, játékvezetők: Paska, Vastag.
Szigetszentmiklós KSK: Holló, Mojsilov, Perényi (kapusok), Brandt 1, Butorac 7 (2), Davidovic 4, Gábori, Hoffmann, Kovács 2, Mazák, Pulay, Schmid 5 (4), Spacsek 4, Turák 4, Tóvizi 2, Van 3. Vezetőedző: Imre Vilmos.
Csurgói KK: Váczi, Zaponsek (kapusok), Alilovic 9 (3), Brajovic 2, Füstös 1, Gábor 2, Herceg 1, Horváth, Kiss 2, Maracskó, Németh, Pipp 5, Rotim 2, Szűcs 3, Vasvári, Vranjes 1. Vezetőedző: Alem Toszkics.
Kiállítások: 8, ill. 4 perc.
Hétméteresek: 6/6, ill. 3/3.