Kézilabda

1 órája

Elbukott az újonc ellen a Csurgói KK

Címkék#otthon#férfikézilabda#Csurgói KK#Szigetszentmiklósi KSK#bajnokságot#Csurgói Kézilabda Klub#liga#újonc

Négy góllal kapott ki az újonc Szigetszentmiklósi KSK ellen az Csurgói Kézilabda Klub csapata.

Sonline.hu
Az újonc is otthon tartotta pontokat a Csurgói KK ellen Fotó: Szabados Árpád

Nem tudott javítani pozícióján a Csurgói KK, amely az újonc otthonából is vereséggel távozott.

K&H férfikézilabda Liga - negyedik forduló: 

Szigetszentmiklós KSK–Csurgói KK 32–28 (15–13)
Szigetszentmiklós, játékvezetők: Paska, Vastag.
Szigetszentmiklós KSK: Holló, Mojsilov, Perényi (kapusok), Brandt 1, Butorac 7 (2), Davidovic 4, Gábori, Hoffmann, Kovács 2, Mazák, Pulay, Schmid 5 (4), Spacsek 4, Turák 4, Tóvizi 2, Van 3. Vezetőedző: Imre Vilmos.
Csurgói KK: Váczi, Zaponsek (kapusok), Alilovic 9 (3), Brajovic 2, Füstös 1, Gábor 2, Herceg 1, Horváth, Kiss 2, Maracskó, Németh, Pipp 5, Rotim 2, Szűcs 3, Vasvári, Vranjes 1. Vezetőedző: Alem Toszkics.
Kiállítások: 8, ill. 4 perc.
Hétméteresek: 6/6, ill. 3/3.

 

