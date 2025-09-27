szeptember 27., szombat

Kézilabda

1 órája

Négy találattal volt jobb a Budakalász

Nem sikerült a bravúr Sótonyi László vezetőedző csapatának. A NEKA kikapott a Budakalásztól a K&H férfi kézilabda liga negyedik fordulójában.

Nem sikerült a bravúr Budakalászon Fotó: NEKA

K&H férfi kézilabda liga – 4. forduló:

CYEB-Budakalász–NEKA 27–23 (15–13)

Budakalász, Budakalászi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor.

CYEB-Budakalász: Nagy T. – Szujó 5, Sinkovits 7 (2), Mátés 5, Tyiskov 2, Fekete G. 2, Száva 2. Csere: Takács Á. (kapus), Dávid M., Fórizs 4. Vezetőedző: Csoknyai István.

NEKA: Mikler K. – Szücs B. 2, Kathi 6, Tóth L. 4, Mészáros M., Kovács T. 4 (2), Kovács D., Csere: Podoba (kapus), Bugyáki 3, Grünfelder, Török Á. 2, Vári, Kardos 1, Szepesi 1, Pál Sz. Vezetőedző: Sótonyi László.

A mérkőzés alakulása. 8. perc: 4–5,  18. perc: 10–10, 24. perc: 12–10, 28. perc: 14–13, 38. perc: 19–17, 53. perc: 26–23, 54. perc: 27–23.

Hétméteresek: 3/2, illetve 4/2.

Kiállítások: 6 perc, illetve 8 perc.

Piros lap: Kardos Márton Csaba (NEKA – 60.p. – nyakra ütésért). 

 

 

